Protesto da torcida marca reapresentação do Corinthians para 2017

Foto: Getty Images/Brazil Photo Press

A temporada 2017 começou na tarde desta quarta-feira no Corinthians. A reapresentação dos jogadores, no entanto, ficou marcado pelo protesto da Fiel Torcida em frente ao CT Joaquim Grava, cobrando fortemente a diretoria e a administração do clube.

Cerca de 200 torcedores, munidos de bandeiras, instrumentos de sons e faixas, ocuparam a porta do centro de treinamento corinthiano para protestar. Os principais alvos foram Roberto de Andrade, atual presidente corinthiano, e o ex-presidente Andrés Sanchez.

A torcida entoou cantos relembrando feridas pesadas no atual momento corinthiano, como o superfaturamento na Arena Corinthians, com faixa lembrando que o valor em 2010 era pouco mais de 300 milhões de reais e hoje está na casa dos 1.5 bilhão de reais.

Além disso, a venda de jogadores da base para empresários também foi relembrada. O uso da molecada do terrão é tema recorrente de protestos e novamente foi pauta nessa tarde. Outro assunto que tomou voz foi a chapa "Renovação e Transparência" ter quebrado o clube financeiramente, segundo a torcida.

Os torcedores, que iriam para Taubaté acompanhar o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Jr. logo se dispersaram assim que a chuva ameaçou a cair na região de Guarulhos. Logo eles voltaram para os seus ônibus e seguiram viagem.

Os protestos seguem a linha do que foi em 2016. Depois de um ano bem irregular, a torcida protestou algumas vezes, protagonizando até momentos icônicos, como a faixa comparando a diretoria com o ator Jim Carrey, conhecido por atuar em comédias no cinema.

O Corinthians volta aos treinamentos nessa quinta-feira com promessa de apresentação de reforços e a expectativas de mais chegadas. Kazim já foi confirmado e ainda há expectativa por Pablo, zagueiro do Bordeaux, Gabriel, ex-Palmeiras, e Wagner. A diretoria ainda trabalha por Jádson, camisa 10 na campanha do hexa em 2015.