Corinthians goleia Manthiqueira e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Corinthians confirmou o favoritismo e bateu Mantiqueira-SP pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marquinhos no primeiro tempo, Mantuan, Pedrinho, Renan Areais e Carlinhos no segundo tempo anotaram os gols que deram a vitória tranquila por 5 a 0. Na próxima fase, o Corinthians enfrenta o Coritiba, em busca de uma vaga nas oitavas de final, a Federação Paulista de Futebol deve definir o horário da partida ainda hoje.

Após um primeiro tempo com alguns erros de passe, a garotada corinthiana dominou as ações desde início da partida e quase abriu o placar aos dois minutos de jogo quando, após falha da zaga, Carlinhos saiu na cara do goleiro mas bateu por cima da meta.

O primeiro gol veio aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio de Fabrício Oya, Del'Amore desfiou para a pequena área e Marquinhos completou para as redes. O Timãozinho pressionou todo o primeiro tempo mas esbarrou na forte marcação do Manthiqueira.

Na segunda etap,a o Corinthians não precisou de muito tempo para aumentar a contagem e com um minuto de jogo o volante Mantuan recebeu bom passe de Pedrinho e anotou o segundo gol alvinegro. Com tranquilidade e posse de bola, aos 33 minutos Pedrinho fez o terceiro após bater firme no canto do goleiro Yago.

Com grande facilidade o Timãozinho chegava ao ataque e aos 41, volante Renan Areias recebeu na área e bateu com tranquilidade para anotar o terceiro; aos 44, o centroavante Carlinhos, de perna esquerda, acertou um belo chute de fora da área aumentando a goleada. Nos acréscimos, em cobrança de falta o Manthiqueira descontou com Felipe.

Adversário paranaense

Na terceira fase o Corinthians vai enfrentar o Coritiba, que na partida preliminar eliminou o Taubaté por 3 a 0. O Coxa classificou em primeiro lugar de sua chave na fase de grupos e na última rodada empatou em 1 a 1 com o Manthiqueira, adversário corinthiano na tarde de hoje. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou o horário da partida nas oitavas de final.

Artilharia pesada

O centroavante Carlinhos continua em boa fase e apesar das chances perdidos anotou o quarto gol alvinegro na goleada sobre o Manthiqueira. O atacante chegou aos sete gols na Copinha e encostou em Yuri, da Ponte Preta, com nove.