Oferecido por empresários, Corinthians se aproxima da contratação de Didier Drogba

Foto: Chris Brunskill Ltd/Corbis via Getty

É real a possibilidade de Didier Drogba vestir a camisa do Corinthians em 2017. O atacante de 38 anos, através de seu empresário, repassou uma proposta de salário ao Timão que, após estudo da diretoria, aceitou e o negócio segue em andamento.

A notícia veiculada no portal Uol pegou muita gente de surpresa e fez relembrar casos como de Anelka (Atlético-MG) e Seedorf (Corinthians), mas durante a tarde dessa quinta-feira, novas informações foram surgindo e aumentando a esperança da Fiel Torcida. Drogba, de 38 anos, está sem clube desde o fim de 2016, quando acabou a temporada pelo Montreal Impact, time canadense que disputa a Major League Soccer.

Um representante da diretoria corinthiana viajará à Londres nesse final de semana afim de finalizar o acordo com Drogba. O salário pedido foi de 380 mil reais, além de todo suporte para se viver em São Paulo e um carro blindado. O desejo é de ainda anunciar até o começo da próxima semana.

O Corinthians vive uma fase ruim na relação com a torcida. A chegada de Drogba daria um alívio técnico e traria um marketing parecido com o feito com Ronaldo Fenômeno. A maior diferença seria a possibilidade de arrecadar com o marketing sem transferir em salários ao veterano atacante. Já com R9, propriedades da camisa iam no pagamento mensal.

Com passagens por Turquia, China, Canadá e França, Drogba fez história mesmo no Chelsea. Na equipe inglesa, se tornou um dos maiores ídolos e levantou, dentre outras, a taça da Champions League. A torcida torce, neste momento, para que a negociação realmente aconteça. Atualmente o Corinthians conta com Jô, Luidy, Kazim, Romero, Lucca e Léo Jabá.