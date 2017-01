Maior campeão da Copinha, Corinthians enfrenta o Coritiba visando as oitavas

Nesta sexta-feira (13), Corinthians e Coritiba jogam buscando uma vaga nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será realizada às 18h45, em Taubaté, no estádio Joaquinzão. As duas equipes ganharam por um resultado elástico na segunda fase e chegam com moral.

Quem passar neste duelo enfrentará o vencedor do duelo entre Ceará e Internacional. O jogo será às 16h, na capital de São Paulo. O clube gaúcho possui a segunda melhor campanha do campeonato. O clube nordestino, está invicto até agora, venceu duas partidas e empatou uma na fase de grupos. Na segunda fase derrotou o Mogi Mirim por 2 a 1.

Corinthians chega para o confronto com a melhor campanha da Copa São Paulo

Com os cinco gols marcados diante do time Manthiqueira, o maior campeão da Copinha, com nove títulos, chegou aos 18 tentos marcados em quatro jogos nesta edição 2017 da tradicional competição, uma média de 4,5 gols por jogo. O timão, com isso, é o melhor time da competição. Assim, mesmo sendo derrotado na terceira fase, terá chances de continuar na Copa São Paulo. Mas para isso acontecer, Internacional, Avaí, Paulista e Bragantino não podem ser eliminados nos pênaltis.

O time paulista está acostumado com o gramado do estádio Joaquinzão, pois jogou todas as partidas da fase de grupos, e a segunda fase nele. Os resultados foram agradáveis, com 3 goleadas e 100% de aproveitamento. Outro trunfo que o time alvinegro possui, é o artilheiro Carlinhos, com sete gols marcados até agora, ele pode desequilibrar o duelo, por ter a característica de presença de área. O timão comprou 50% dos direitos do atleta, depois de perceber o grande talento que o garoto tem.

Para ir longe na Copinha, Coxa busca surpreender o Corinthians

O Coritiba está invicto na Copa São Paulo deste ano. Foram quatro jogos, três vitórias e um empate. O desempenho está dentro do esperado pelo técnico Sandro Forner, que deseja chegar ainda mais longe na competição.

"O campeonato de base, esses jogos mata-mata, não representam muito as diferenças das equipes. Mas fomos até a semifinal do brasileiro sub-20 do ano passado. Foi um resultado importante para nós. O Coritiba nunca tinha passado da primeira fase. Neste ano, vamos buscar ir o mais longe possível. Temos um bom time. Perdemos alguns atletas por lesão ou por estarem no profissional. Teve uma mudança. Teve vários jogadores do juvenil no grupo. Acreditamos que podemos chegar mais longe. Vai ser o Corinthians agora pela frente, mas vamos lutar pela classificação", disse Sandro.

O técnico também mostrou confiança para bater o time paulista. "Temos olhado o Corinthians. Um ótimo time, que está acostumado com a Copinha. Sabemos que a dificuldade será grande. Mas para a formação deles (jogadores), é importante passar por essa situação. Vamos tentar fazer o melhor jogo para tentar surpreender", afirmou o comandante.

Igual ao Corinthians, o time paranaense também tem um jogador de destaque. O goleirão Gabriel foi o cara do último jogo, com grandes defesas antes do Coritiba conseguir abrir boa vantagem. No primeiro tempo, fez uma defesaça. No segundo, pegou um pênalti quando o Coxa vencia por apenas 1 a 0.