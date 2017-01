Mesmo após acordo, Corinthians aumenta dívida e Arena vai custar 2 bilhões

(Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

A novela sobre a Arena Corinthians teve mais um capítulo esta semana, onde os dirigentes e a Caixa Econômica Federal entraram em acordo sobre a taxa de pagamento do estádio.

Ainda quando se estava construindo a Arena, se garantiu se que o valor a ser pago pelo Corinthians seria de no máximo R$600 milhões, porém esse valor era somente uma estimativa é com alguns custos a mais, ele chegou a R$800 milhões e ainda era um valor aceitável para um estádio totalmente moderno e que seria usado na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas Rio 2016.

Porem em 2015, quando o estádio finalmente ficou 100% pronto para uso do Corinthians, já que em 2014, ainda faltavam alguns detalhes a serem acabados, o valor subiu mais ainda, e dessa vez disparou, chegando na casa dos R$1,6 BI, ou seja, em menos de um ano a Arena Corinthians dobrou de valor e dificultou ainda mais os cofres do Corinthians. O resultado só não foi ainda mais catastrófico já que ao comando de Tite, o time conseguiu ser campeão brasileiro de 2015. Em 2016, toda essa dívida pesou aos cofres do clube e vários jogadores saíram, agravando ainda mais a dívida.

Agora em 2017, o Corinthians mal tem dinheiro para se sustentar e a dívida da Arena só aumentou, isso porque os dirigentes do Corinthians tiveram uma reunião com a Caixa Econômica Federal, e chegaram à conclusão de que se precisaria de mais tempo para pagar o estádio, a Caixa concordou em aumentar o prazo em mais oito anos, dando agora o prazo para o Corinthians pagar o estádio em 20 anos, consequentemente as parcelas também baixaram de valor, só que no acordo também aumentaria um pouco mais a taxa de custo, para compensar o tempo, fazendo a Arena valer em 2017, dois bilhões de reais.