Carlinhos brilha e Corinthians elimina Coritiba na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017 continua quente. Prova disso, é que nessa sexta-feira (13) aconteceu um confronto envolvendo Coritiba e Corinthians, duas equipes que disputam a elite do Campeonato Brasileiro. Mas não era só isso, o jogo realizado no Estádio Joaquinzão,em Taubaté, ainda tinha a incumbência de decidir um dos classificados para as oitavas de final da competição. As equipes se enfrentaram em 2015 no mata-mata e o Coxa venceu, mas dessa vez, a história mudou. Vitória do Timão por 2 a 1 com dois gols do artilheiro Carlinhos.

Com 100% de aproveitamento, e consequentemente dono da melhor campanha da competição, o Timão veio a campo depois de uma fácil classificação ao vencer o Manthiqueira por 5 a 1. A equipe paranaense também não fica atrás, o Coxa venceu o Taubaté por 3 a 0. Para a partida de hoje, os dois técnicos procuraram manter grande parte dos titulares que vinham atuando durante o torneio. Em jogo aberto e de muitas oportunidades, o Corinthians venceu de virada e agora enfrenta o Internacional na próxima fase.

Coxa começa com tudo, mas Corinthians empata no final

No começo do primeiro tempo, quando se esperava que a equipe paulista fizesse pressão, foi o Coxa que começou pressionando. Não se intimidando com a grande presença da torcida corinthiana, o Coritiba abriu o placar logo aos 4 minutos. Após boa jogada e cruzamento de Thalisson, Lalau ajeitou de cabeça e Júlio, sozinho na pequena área, cabeceou sem dificuldades para as redes.

Após o gol, a estratégia da equipe paranaense foi recuar e procurar sair no contra-ataque. Com isso, o Corinthians começou a pressionar, principalmente pelos lados do campo, com as chegadas de Pedrinho. E aos 16', duas chances seguidas. Primeiro com Marquinhos, que aproveitou cruzamento e chutou para grande defesa do goleiro Gabriel. Logo depois, Carlinhos chutou de fora da área e quase abriu o placar.

Muito recuado, o Coritiba ainda assim, cedia muitos espaços e numa dessas jogadas, Fabrício foi derrubado na entrada da área. O próprio meia cobrou a falta, que passou raspando a meta de Gabriel. E a pressão finalmente deu resultado. No último lance da primeira etapa, Pedrinho deu belo passe e Carlinhos dominou bem, tocando na saída do goleiro alviverde, decretando o empate.

Corinthians vira e esfria a partida

O Coxa procurou mudar de postura no começo do segundo tempo e Paraíba, logo no primeiro minuto da etapa final, perdeu grande chance dentro da área. O Timão não se abalou e aos 6', Mantuan recebeu pivô de Carlinhos e chutou para defesa de pagar ingresso de Gabriel. A virada merecida veio após grande jogada de Carlinhos. O centro-avante corinthiano roubou a bola no meio, arrancou, deu um corte no zagueiro e colocou no canto, marcando um golaço.

O Coritiba não demorou a responder, o sempre perigoso Júlio bateu falta e Filipe teve que se esticar todo pra fazer a defesa. Daí em diante, o time paulista procurou controlar o jogo, trocando passes no meio, enquanto o alviverde chegava quando conseguia roubar a bola. E foi assim, que aos 30', chegou com chute de Índio, que passou rente a trave. O Coxa ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o placar não se alterou, o que definiu a classificação do Corinthians.