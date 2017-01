Corinthians anuncia chegadas de Fellipe Bastos e Paulo Roberto e passa a ter dez volantes no elenco

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Um time de volantes. Essa equipe é bem possível se tratando do atual Corinthians. Na tarde deste sábado, o time de Parque São Jorge anunciou as contratações de dois deles. Paulo Roberto e Fellipe Bastos assinaram e fazem parte do recheado elenco corinthiano.

Paulo Roberto, jogador mais defensivo, chega para ser reserva e assinou, por empréstimo, até o fim de 2017. O jogador, pertencente ao Sport, teve boa passagem pelo Figueirense em 2015, mas não conseguiu repetir o sucesso no Bahia e no Leão de Recife. No time rubro-negro sofreu muito com lesões, apesar de ter sido titular em grande parte dos jogos em que esteve à disposição. Presente no elenco desde a apresentação, na quarta-feira, só assinou após os treinos deste sábado e deve viajar para os Estados Unidos, onde o time participa da Flórida Cup, torneio de pré-temporada.

Quem assinou também nesse fim de semana foi Fellipe Bastos. Conhecido por passagens boas na Ponte Preta e no Grêmio, foi revelado no Botafogo e brilhou no Vasco, onde teve sondagens pra retornar do futebol árabe, mas preferiu o Corinthians. Com 26 anos, assina por dois anos e é boa alternativa, tanto na bola parada quanto na saída de jogo, já que tem boa dinâmica no meio-campo.

O jogador passou por exames e chega sem custos, já que conseguiu a liberação de sua ex-equipe. E ele comentou sobre a chance de poder atuar com a camisa corinthiana: "Muito feliz, já que é um sonho realizado. Expectativa é grande de jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Agora é mostrar essa vontade dentro de campo junto com meus companheiros e tentar conquistar títulos e por meu nome na história do Corinthians. Vou tentar retribuir dentro de campo esse carinho e falar que vou ser mais um torcedor dentro de campo".

Elenco recheado

As chegadas de Paulo Roberto e Fellipe Bastos arredondam uma conta impressionante neste elenco corinthiano. Com esses dois novos jogadores, agora são dez volantes no total à disposição de Fábio Carille.

Dividindo a posição de volante em primeiro e segundo, atuando mais defensivo e jogando mais na transição, o Corinthians sobra. Além da chegada de Paulo Roberto, o elenco já contava com Cristian, Jean, Warian e atuava muitas vezes com Camacho improvisado. Além deles, o alvinegro contratou Gabriel, que deve ser titular na posição à frente da zaga, se atuar no 4-1-4-1.

No entanto, a briga não deve ser grande, já que Jean e Cristian devem ser emprestados. O primeiro tem acordo encaminhado com o Atlético-GO e o segundo ainda procura um clube. Camacho foi sondado pelo Sport e sua posição mais comum é de segundo volante.

Já na outra variação de volantes, aí sim a briga aumenta. Fellipe terá a concorrência de Rodriguinho, um dos destaques em 2016, de Maycon, talvez a maior promessa da posição no Brasil e atualmente na Seleção Sub-20, Marciel, outro garoto que se destaca e é muito jovem.

A torcida pede muitas vezes por jogadores da base. E nessa Copinha 2017 tem surgido mais um volante. Mantuan, camisa 8 e capitão, é um dos melhores jogadores do torneio e é mais uma promessa da equipe. O problema é que ele terá enorme concorrência.

Agora cabe ao treinador Fábio Carille. Seu elenco no meio-campo está praticamente fechado e as opções estão na sua mesa. Para 2017, o seu time terá o Paulistão, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana. A Fiel espera que a temporada seja melhor que o ano passado, cheio de altos e baixos.