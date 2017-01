Jádson rescinde com clube chinês e encaminha acerto para retornar ao Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Sonho antigo, pedido da Fiel torcida desde sua saída para o futebol chinês, Jádson está livre e pronto para ser o novo reforço do Corinthians para 2017. Nesse fim de semana, o jogador acertou sua rescisão com o Tianjin Quanjin e pode negociar com qualquer clube.

O jogador é um desejo antigo da Fiel. As tratativas com o alvinegro acontecem desde o fim de 2016 e o jogador manifestou desejo de retornar. O problema era o meia ainda ter contrato com a equipe chinesa, mas uma rescisão recebendo uma boa parte daquilo que ainda tinha por receber, facilitou sua saída. Além disso, uma nova regra no torneio chinês possibilita quatro estrangeiros (antes eram cinco) e o Tianjin deve procurar outro jogador.

Jádson foi o camisa 10 na campanha do hexa em 2015. Um dos melhores do campeonato, deixou saudades na torcida e tem a chance de retornar, já que há acertos de salários, nos mesmos moldes do que recebia, além do carinho e identificação. Na última semana, o diretor de futebol Flávio Adauto afirmou que o jogador havia rescindido e estava encaminhado ao Corinthians. Logo após isso, teve de desmentir e viu o jogador negar qualquer chance através de suas redes sociais.

O meia é o principal alvo corinthiano nessa janela. Ao lado de Drogba, são os dois grandes sonhos e bem provavelmente as últimas cartadas antes do começo da temporada. Foi sondado e encaminhado o meia Wagner, mas a pública desistência corinthiana foi mais um indício da confiança com Jádson. O atacante marfinense segue muito complicado para chegar ao Brasil, enquanto o camisa 10 deve ser confirmado a qualquer momento.

Jádson tem 102 jogos com a camisa alvinegra e marcou 24 gols. Campeão do Brasileirão 2015, deve chegar pra ser titular e líder técnico dentro de campo. A Fiel torcida já prepara os festejos para o retorno do jogador.