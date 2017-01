Corinthians x Vasco da Gama ao vivo online pela semifinal da Flórida Cup 2017

Google Plus

Atualiza o conteúdo

A partida acontecerá na Flórida, estado no sul dos Estados Unidos. Quem vencer estará na final do torneio de pré-temporada.

FIQUE DE OLHO: Romero, atacante: entra ano, sai ano e o paraguaio segue na equipe titular, mesmo muito contestado pela torcida.

FIQUE DE OLHO: Rodrigo, zagueiro: experiente, polêmico, mas que comanda a defesa do cruzmaltino e tem enorme moral com sua torcida.

O Vasco praticamente tem a mesma base do ano passado, mas agora com um novo treinador. Cristóvão Borges vai comandar a equipe logo contra o seu ex-time. Em 2016, o técnico comandou o Timão, mas sucumbiu a uma péssima sequência.

O alvinegro paulista é um dos poucos times que participou de todas as edições da Flórida Cup. Em 2015, uma derrota (Colônia-ALE) e uma vitória (Bayer Leverkusen-ALE). No ano passado, o mesmo resultado, mas contra o Atlético-MG e vitória pra cima do Shaktar Donetsk-UCR.

Quem vencer enfrenta o vencedor de River Plate-ARG x São Paulo. Poderemos ter mais um clássico e logo um Majestoso nos Estados Unidos.

O Corinthians já entrou na Flórida Cup na semifinal, enquanto o rival precisou vencer o Barcelona-EQU para avançar de fase.

É um grande clássico do futebol brasileiro e você vai acompanhar todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

O último duelo entre os dois times foi exatamente pouco mais de um ano atrás. No meio de novembro de 2015, o Vasco recebeu o Timão e não conseguiu evitar o hexacampeonato em pleno São Januário.

O Vasco quer um ano tranquilo. O time retorna para a elite do futebol brasileiro e a torcida espera que desse vez, não caia de novo, como o feito em 2015.

O Corinthians vem de um momento conturbado. Pressão da torcida, briga da diretoria, contratações duvidosas, novelas e esperanças da Fiel com reforços de peso e poucas esperanças para o ano.

Torneio preparatório para a temporada 2017 e o Timão vai se apresentar pela primeira vez no ano enquanto o Vasco tem seu segundo jogo.

É noite de clássico! É noite de Corinthians x Vasco na Flórida Cup 2017!

Na noite desta quarta-feira, a bola rola envolvendo times brasileiros e logo no primeiro confronto entre dois times nacionais com suas formações principais.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online!