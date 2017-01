Sem dificuldades, Corinthians goleia Vasco e avanca à final da Florida Cup

Na noite desta quarta-feira (19), Vasco e Corinthians se enfrentaram nos Estados Unidos pela semifinal da Florida Cup, e os paulistas passaram tranquilamente pelos cariocas em um largo 4 a 1 com gols de Camacho, Marlone, Kazim e Marquinhos Gabriel pro Timão, enquanto Éder Luís foi o autor do único gol do Vasco da Gama..

O time da Colina Histórica apresentou os velhos problemas da temporada passada, pecou diversas vezes na marcação por falta de um volante. A equipe treinada por Cristóvão Borges ainda permanece nos EUA para disputa do terceiro lugar. O adversário será o perdedor da partida entre São Paulo e River Plate.

Os paulistas começaram a partida melhores, mas logo depois foram superados, em alguns momentos, pelo Vasco. Contudo, o time ainda foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Na etapa final, o Corinthians mudou o time por completo, saíram os considerados titulares e entraram os reservas, e assim jogou no erro do Almirante, ampliando o placar com mais dois gols e encaminhou sua classificação à final sem muitos problemas

Mais sólido, Corinthians aproveita falhas do Vasco e vence no primeiro tempo

No primeiro tempo, o jogo foi bem franco com chances para os dois lados. No primeiro lance do Vasco, Guilherme Costa fez boa jogada pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Balbuena e Rodriguinho começaram bem e obrigaram Martín Silva a fazer duas boas defesas no início, logo depois aos 20 minutos, Camacho fez boa tabela com Rodriguinho e finalizou tranquilo no canto do goleiro cruzmaltino. Quatro minutos depois, Éder Luís acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Cássio e empatou. No final da primeira metade de jogo, Marlone fez uma boa jogada aproveitando mais uma vez um buraco no meio campo do Vasco, tabelou com Romero e desempatou pro Timão.

Vasco falha na marcação diversas vezes e vê Corinthians construir placar elástico



Após substituir todo o time, Fábio Carille viu um Corinthians mais entrosado e um Vasco perdido e desorganizado. O time de Cristóvão Borges ficou apático durante todo o segundo tempo, e com algumas substituições não era possível visualizar pelo menos um esquema tático no Vasco. Logo aos 15 minutos, Guilherme concluiu um belo cruzamento de Léo Príncipe obrigando Martín Silva à uma bela defesa. O Vasco pressionou na metade da última etapa, conseguindo boas ações com Yago Pikachu pelo lado direito após ótimo passe de Andrezinho, o lateral finalizou e o goleiro Caíque espalmou pra escanteio. No escanteio, Éderson aproveitou o bom cruzamento de Nenê e cabeceou forte, Caíque fez mais uma boa defesa. Já no fim de jogo, o time da cruz de malta já estava entregue e tomou mais dois. Kazim marcou após um bom cruzamento de Marquinhos Gabriel, este último que fechou o placar no último minuto de jogo após boa jogada de Kazim.