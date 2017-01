Em jogo disputado, Corinthians conquista virada, elimina Flamengo e avança às semifinais

Google Plus

A promessa de uma grande partida foi cumprida. O duelo entre os finalistas da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Barueri (SP), foi agitado do início ao fim. Na noite desta quinta-feira (19), a partida contou com ótimos lances e o Corinthians levou a melhor diante do Flamengo, vencendo por 2 a 1 e garantindo vaga na semifinal.

Com gols marcados por Pedrinho e Del'Amore, o alvinegro levou a classificação nas quartas de final. Dener descontou de pênalti para o rubro-negro. Desta forma, o atual campeão Flamengo dá adeus à Copinha após ótima campanha e muito esforço em campo.

A um passo da grande decisão, o desafio agora será a semifinal. O Corinthians encara uma surpresa na próxima rodada, visto que o Juventus bateu diversos adversários difíceis e eliminou o Bragantino nas quartas, conquistando a vaga. O confronto será domingo (22), às 18h45.

Primeiro tempo agitado tem um gol para cada lado

O jogo começou agitado como esperado. Utilizando seus principais jogadores, Flamengo e Corinthians iniciaram o confronto já buscando abrir o placar. Logo aos 6 minutos, o garoto Lincoln invadiu a área sozinho e acabou derrubado pelo goleiro Felipe. Na cobrança, o capitão rubro-negro Dener bateu bem e marcou 1 a 0 para o Fla.

No lance seguinte, entretanto, o Corinthians voltou a deixar o marcador empatado quando a defesa adversária se abriu totalmente e o talentoso Pedrinho marcou um golaço, igualando tudo na Arena Barueri.

Depois do início agitado, a partida não perdeu intensidade e as duas equipes começaram a criar muitas oportunidades. De um lado, o alvinegro aproveitava a defesa reserva rubro-negra para assustar o goleiro Gabriel Batista. Do outro, o Flamengo buscava Vinícius Júnior e criava boas chances, mas sem conseguir marcar.

Mesmo conquistando diversas chances e chegando perto, os times não conseguiram acertar e o placar terminou em 1 a 1 no intervalo da partida.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians vira rápido e segura vitória

Para o segundo tempo, o ritmo seguiu forte, mas sem tanta intensidade. Mesmo tentando, o Flamengo não conseguiu finalizar bem nos primeiros lances. Já o Corinthians precisou de 12 minutos para virar o placar. Após cobrança de escanteio, a defesa vacilou e o zagueiro Del'Amore, sozinho, marcou o 2 a 1.

Com pressa, o Flamengo começou a se lançar mais rápido ao ataque, mas não conseguiu ser eficiente. Seguindo a orientação do técnico Osmar Loss, o Corinthians se reforçou na defesa e tentou o controle da posse de bola, fazendo o rubro-negro ter mais dificuldade. Desta forma, o Timão soube segurar o atual campeão e venceu por 2 a 1.