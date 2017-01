Documento com contrato vaza e negócio entre Drogba e Corinthians corre riscos

Documento do Corinthians enviado aos empresário do Drogba, detalhe para assinatura do presidente Roberto de Andrade

As tratativas do Corinthians para trazer o marfinense Didier Drogba ganha mais um capitulo. Na tarde deste sábado (19), o portal Globoesporte.com divulgou uma cópia do documento enviado pelo clube para os empresários do atleta.

No papel, informações a respeito do contrato e das exigências feitas pelo jogador de 38 anos como salários de 120 mil dólares, aproximadamente R$ 380 mil, um carro blindado, aluguel de uma casa em bairro nobre e um mimo de 6 viagens ida e volta do Brasil para Europa em classe executiva. Além de prêmios por desempenhos.

Politicamente o Corinthians vive uma fase conturbada, presidente Roberto de Andrade tem a sua frente um processo de impeachment aberto e aguardando parecer do Conselho do clube. A contratação de uma estrela internacional é vista como uma chance de acalmar os ânimos da torcida, muito insatisfeita por conta dos sequentes desmanches e uma esperança de se livrar do possível afastamento. O departamento de marketing vê a oportunidade de aumentar a receita com venda de camisas e uso da imagem do atleta.

A negociação por Didier Drogba criou ainda mais atrito internamente, marketing e futebol não concordavam com a chegada do atleta que estava no Montreal Impact, time que disputa a liga norte americana, MLS.

Mesmo com o vazamento, o Corinthians acredita no acerto com o jogador que já aceitou os termos do contrato. Ainda no documento o clube espera o retorno com a resposta definitiva em 48 horas. A expectativa é que tudo se resolva até domingo a noite.

Veja os detalhes em português:

"O Sport Club Corinthians Paulista, um dos maiores clubes da América do Sul e duas vezes campeão mundial da Fifa, orgulhosamente convida o Sr. Didier Drogba a jogar no nosso time, baseado nos termos abaixo".

– um ano de contrato (até 31/12/2017);

– salário mensal de US$ 120 mil (cerca de R$ 380 mil);

– seis passagens de ida e volta Brasil-Europa em classe executiva;

– aluguel de uma casa em bairro nobre por R$ 20 mil mensais;

– um carro blindado modelo SUV;

– um tradutor profissional inglês-português em tempo integral;

– bônus especial em caso de artilharia do Campeonato Paulista;

– bônus especial em caso de artilharia do Campeonato Brasileiro.

É um grande prazer ter Didier Drogba em nosso time nesta temporada. Precisamos da resposta em 48 horas.

O documento em questão foi assinado pelo presidente Roberto de Andrade.