Jogo Corinthians x Juventus ao vivo online na semifinal da Copinha 2017

O "clássico da Zona Leste" entre Corinthians e Juventus já tem data, horário e local definidos: domingo, dia 22, às 19h45, na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Juniores. O Timão manifestou desejo à Federação Paulista de Futebol e à diretoria do clube da Moóca para que a partida fosse em sua arena, em Itaquera, mas a ideia foi rejeitada pela entidade.



Como já havia feito na fase anterior, quando o Timão eliminou o Flamengo com uma vitória por 2 a 1, a FPF decidiu novamente pela cobrança de ingressos. Além do Parque São Jorge, da Arena Barueri e da Rua Javari há mais 19 postos de venda: loja Central Surf (shoppings Metrô Itaquera, Penha, Tatuapé, Center Norte, Santana Parque, Interlagos, Internacional Guarulhos, Tietê Plaza, Barão de Itapetininga, D e Outlet Voluntários), loja Conten 1g do Shopping West Plaza, Binho Shop, Red Surf Campinas, Always Surf Atibaia e Bragança Paulista, 360 Surf House em Itatiba, Fujii Turismo e loja do Parque São Jorge.



As bilheterias foram abertas nesta sexta-feira e funcionam entre 10h e 17h. Haverá cinco setores disponíveis, sendo dois de torcida mista, um exclusivo para torcedores do Corinthians, outro para associados do programa Fiel Torcedor e outro só para a torcida do Juventus. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 40. Também há venda pela internet, no site "Bilheteria Digital". Ao todo, 28 mil ingressos foram colocados à venda.



A outra semifinal da Copa São Paulo, entre Paulista e Batatais, será no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e não terá comercialização de ingressos. O jogo ocorre às 10h do domingo.

O Corinthians enfrenta o Juventus no próximo domingo, provavelmente na Arena Barueri, pelas semifinais da Copa São Paulo de Juniores - na outra chave, Batatais e Paulista definem o outro time do Estado que irá à decisão. Diante do Moleque Travesso, o Timão contará com o retorno de Carlinhos, que é um dos artilheiros da Copinha com nove gols marcados e não atuou na vitória por 2 a 1 diante do Flamengo, nesta quinta, pelas quartas de final, por suspensão. Mesmo sem o seu goleador, o Timãozinho manteve a vocação ofensiva.



Com os dois gols marcados na Arena Barueri, o Corinthians chegou aos 25 na Copa São Paulo de 2017, que até agora teve sete partidas: 6 a 0 contra o Pinheiro-MA, 4 a 0 contra o Operário-MS, 3 a 2 contra o Taubaté-SP, 5 a 1 contra o Manthiqueira-SP, 2 a 1 contra o Coritiba, 3 a 1 contra o Internacional e, enfim, os 2 a 1 diante do Flamengo. A média é pouco superior a 3,5 gols por jogo, condição que orgulha o técnico Osmar Loss.

"Eu jamais vou ensinar alguém a ser habilidoso, é uma coisa que vem nas idades primárias, na época do desenvolvimento motor. Mas garanto que eles vão sair do sub-20 do Corinthians sabendo jogar bem mais futebol do que quando entraram, independente da técnica e da habilidade", diz o técnico.



Ao todo, oito jogadores diferentes marcaram pelo Corinthians na Copa São Paulo. Além dos nove gols de Carlinhos, a equipe teve cinco marcados por Pedrinho, quatro por Mantuan, dois por Guilherme Romão e Marquinhos e mais um de Renan Areias, Fabricio Oya e Vinicius Del'Amore, que "estreou" como artilheiro fazendo o gol da vitória contra o Flamengo. Apesar dos oito artilheiros, não é exatamente um problema ter Carlinhos de volta contra o Juventus...



"Que bom que tem os retornos (além de Carlinhos, volta Renan Areias), me dá muito mais alternativas. Hoje o Matheus foi espetacular, driblou, tirou a bola deles, fez transições ofensivas. Se ele faz gol talvez nem lembrássemos que o Carlinhos não jogou. Agora vou ter um leque de opções muito grande"