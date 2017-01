Fazendo valer favoritismo, Corinthians faz três no Juventus e vai para a final da Copinha

O Corinthians irá fazer sua décima oitava final de Copa São Paulo. Neste domingo (22), o Timão não teve dificuldades para vencer o Juventus pelo placar de 3 a 0. Agora o alvinegro aguarda o imbróglio que envolve as equipes da outra semifinal. Derrotado por 5 a 1, o Batatais entrou com um pedido de exclusão do Paulista por uso de jogador ilegal - um caso de uso de documentos falsos.

A primeira etapa foi marcada por muita luta da equipe do Moleque Travesso para conseguir impedir o ataque do Corinthians de chegar próximo da meta de Vitor. O Timão mandava nas ações ofensivas, principalmente com o garoto Marquinhos. Mas foi o artilheiro da competição quem abriu o placar. Carlinhos, que voltava de suspensão, só teve o trabalho de empurrar para as redes após rebote do goleiro do Juventus. Antes do fim do primeiro tempo, Romão lateral esquerdo do Corinthians levou o terceiro cartão amarelo e não jogará a final dia 25.

Já no começo da segunda etapa, o Corinthians jogou mais um balde de água fria na tentativa de reação do grená da Mooca, aos 4 minutos, Oya chutou forte, a bola explodiu na zaga e sobrou para Marquinhos na entrada da pequena área, o atacante fintou um defensor e bateu no canto de Vitor, que ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol do Timão.

O abatimento nos jogadores da Juventus era eminente, após o segundo gol alvinegro. As jogadas que já não encaixavam e a necessidade de marcar dois gols, fez com que os travessos errassem e acabassem dando ainda mais espaços para os garotos do Corinthians. Em uma jogada rápida pela lateral direita, Samuel cruzou e Fabrício Oya pegou de primeira e fez o terceiro. Se com dois a missão já era complicada, com três gols de desvantagens ficou praticamente impossível.

Os treinadores de ambos os times fizeram substituições para mudar as perspectivas, mas o placar continuou o mesmo. No final da partida, ainda houve tempo para o lateral esquerdo do Corinthians, Romão, receber o segundo amarelo e ser expulso, após dar uma bicicleta e acertar o rosto do defensor do time adversário. Mais de 11 mil torcedores estiveram presentes na Arena Barueri - houve cobrança de ingressos.

Na quarta-feira (25), acontece no Pacaembu a grande final da Copa SP de Futebol Jr. O dia marca o aniversário de 463 anos da cidade de São Paulo. O adversário do Corinthians pode mudar caso a FPF (Federação Paulista de Futebol) aceitar a denuncia do Batatais que alega que o Paulista de Jundiaí utilizou um jogador ilegal, já que o atleta fez uso de documentação falsa e estaria fora da idade limite.