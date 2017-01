Joias de 2017: promessas do Corinthians na Copinha podem ser solução para o elenco

Imagem:(Corinthians.com.br)

A Copa São Paulo de Futebol Jr sempre foi um grande palco para as promessas do futebol brasileiro, e esse ano o Corinthians está com um time bem jovem e cheio de garotos com muita vontade de atuarem no profissional.

Em especial no time da base corinthiana estão quatro grandes jogadores: Carlinhos, Fabrício Oya, Pedrinho e Mantuan. Esses quatro garotos estão liderando o time do Corinthians na Copinha deste ano, principalmente porque o elenco deste campeonato não é considerado um dos mais fortes dos últimos tempo, e eles estão conseguindo mostrar a real força deste time.

Além disso, apesar de alguns jogadores disputarem a Copinha pela última vez por suas idades, o Timãozinho tem vários garotos muito abaixo da idade. Fabrício Oya é um claro exemplo. Mesmo sendo destaque e um enorme potencial, o camisa 10 ainda pode jogar outros anos.

Carlinhos é um jogador de área muito alto, mais precisamente 1,95 metros, dando a ele as principais características de um típico camisa 9 que faz muito gols de cabeça e de bolas que sobram na área, porém Carlinhos tem um fator a mais.

Mesmo com sua extensa altura, ele consegue ser um jogador muito rápido e ágil, podendo também jogar pelos lados e até como um falso 9. E isso ajuda muito, já que a maioria dos centroavantes atualmente no futebol mundial são jogadores que ficam esperando a bola chegar na área para que eles ajudem na jogada, enquanto Carlinhos consegue ir buscar a jogada atras e criar mais opções de jogadas. Mobilidade fundamental e seu diferencial nesse momento da carreira.

Pedrinho é um típico ponta-direita, que pode atuar pela esquerda também, mas isso é o de menos perto de todo o talento do garoto. Podendo atuar como armador por dentro também, Pedrinho já deu muitas assistências nessa Copinha e também fez muitos gols dando a vitória para o Corinthians muitas vezes. O jovem também sabe fazer muito bem jogadas individuais, dando a ele um recurso nas horas de aperto. O garoto é o melhor jogador dessa edição do torneio e é praticamente certa sua subida aos profissionais.

Mantuan é mais um segundo volante do que um meia, mas isso não o impede de fazer sua principal jogada, infiltração de surpresa na área, fazendo assim com que ele receba a bola muitas vezes livre. Seguindo a tradição recente de volantes que saem para o jogo, Mantuan arma o começo das jogadas, dando o primeiro passe para começar os ataques. Mantuan também tem um chute muito apurado, que pode servir para fazer gols de fora da área, ou com pouco ângulo. Ele faz parte de uma safra alvinegra de grandes promessas no setor, como Marciel e Maycon.

Fabrício Oya é um meia-armador que não é um dos melhores jogadores do time, porém sabe jogar como poucos, isso porque ele não é aquele criador que só passa, ele sabe chutar com a mesma eficiência. Além de ter muita velocidade, podendo ajudar muito nas jogadas de contra ataque. Assim como Pedrinho, Oya também tem muitas assistências para o time. Um dos mais novos entre os titulares, é outra joia de enorme futuro, mas que ainda precisa de cuidados pela baixa idade.

Esses quatro reforços podem ser de grande importância para o time profissional, agora só falta o Corinthians saber usar sua experiente base. Muitas vezes criticada pela torcida, com razão, as categorias de base corinthiana tem sido pouco utilizada, mas com a subida do técnico Osmar Loss ao time principal, a molecada pode ter um carinho maior na hora dos campeonatos.