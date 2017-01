Federação exclui Paulista por jogador irregular e Batatais encara Corinthians na final da Copinha

Foto: Reprodução/Facebook

A Copa São Paulo de Futebol Jr 2017 finalmente conhece sua final. Após a denúncia e comprovação de que o jogador Brendon Carioca, zagueiro e destaque do Paulista, de Jundiaí, adulterou documentos para ser inscrito na competição, a Federação Paulista de Futebol acatou decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e, com base no regulamento do torneio, excluiu o time do Paulista e confirmou o Batatais, rival da equipe na semifinal, como classificado para a partida decisiva.

Com isso, o Corinthians conheceu seu rival pra final. Após vencer o Juventus, o Timãozinho ficou no aguardo, já que a notícia da irregularidade foi divulgada durante a partida corinthiana. No começo dessa tarde de segunda-feira (23), a confirmação ocorreu e o presidente do TJD-SP, Antônio Olim, falou sobre a exclusão da equipe para a final, mas não vai tirar das próximas competições. Segundo ele, o clube agiu de boa-fé e que a punição na final já seria o maior modo da equipe pagar pelo erro.

"Pedi os documentos para comparar com a identidade que ele apresentou nos jogos. E pedimos as digitais do Brendon, que está preso. E pedimos que o Paulista apresentasse o jogador até às 14h. E não ele foi apresentado, foi apresentado um B.O. de que ele estava desaparecido. O regulamento é muito claro. Vamos dar prosseguimento às investigações para vermos se não tem nenhum dirigente envolvido. Ele acabou prejudicando os 25 jogadores do Paulista que não disputarão a final".

A irregularidade foi apresentada ainda no sábado, um dia antes do jogo entre Paulista x Batatais (domingo, 10h). Mas uma análise mais precisa impediu que se fizesse algo antes da realização do jogo, segundo presidente do Tribunal: "Não fomos negligentes. Soubemos do caso no sábado. Apuramos desde então. Não temos perícia aqui para verificar na hora a validade de documento".

A polêmica era com as antigas partidas do Paulista no mata-mata. No entanto, equipes como RB Brasil e Chapecoense não apresentaram queixas e perderam chances. O Batatais apresentou e a comprovação o colocou na final. Na partida de domingo entre eles, o time de Jundiaí venceu o rival por 5 a 1.

Agora, a final muda e Corinthians x Batatais fazem o jogo pelo título. O Pacaembu segue como estádio e o dia ainda é o mesmo, 25 de janeiro. O horário da partida ainda é uma dúvida. Nos últimos anos, a decisão era às 10h, enquanto agora se ventila a chance de ser 16h no horário de Brasília.