Ex-Bordeaux, zagueiro Pablo é confirmado pelo Corinthians como novo reforço

De volta ao Brasil após uma passagem nos Estados Unidos para a realização da pré-temporada, onde participou e foi vice-campeão da Flórida Cup, o Corinthians anunciou seu novo reforço para 2017. Trata-se do zagueiro Pablo, ex-Ponte Preta e que estava no Bordeaux, da França.

O jogador chega por empréstimo de um ano e aceitou reduzir seu salário para atuar no Timão. O acordo já era dado como certo há alguns dias, mas com o clube no exterior, esperava o retorno para oficializar. Durante a tarde desta segunda-feira, o contrato foi assinado oficialmente e o clube divulgou a chegada em suas redes sociais. E já chegou falando da sensação de atuar com a camisa alvinegra e mandou recado à Fiel: "É uma sensação maravilhosa dizer para todos os torcedores que vou dar a vida por esse clube. Vai, Corinthians!"

Vindo do Bordeaux, onde não atuou nessa temporada, Pablo é mais um reforço corinthiano para 2017. Com passagens por Ceará (2009/2012), PSV - Holanda (2013/2014), Grêmio (2014), Avaí (2014) e Ponte Preta (2015), o jogador de 25 anos já realizou exames, foi aprovado e agora espera já seus companheiros para iniciar os treinamentos nessa semana.

Pablo não participou do torneio na Flórida como seus novos companheiros. Ainda assim, não deve ter problema de adaptação e recebeu bons comentários do ex-companheiro e joia corinthiana, Malcom. Formado no terrão e campeão brasileiro em 2015, o menino deu boas referências da equipe ao novo contratado do Timão.

O zagueiro chega pra brigar por uma vaga na equipe de Fábio Carille. Com o empréstimo de Yago pra Ponte Preta já sacramentada, Pablo disputará com Pedro Henrique, Léo Santos e Vilson uma posição ao lado de Balbuena. Pablo é o sétimo reforço da equipe, que já anunciou as chegadas de Jô, Luidy, Fellipe Bastos, Paulo Roberto, Kazim e Gabriel. Há ainda expectativas para as chegadas de Jádson e Didier Drogba.

O Timão disputará Campeonato Paulista, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. O elenco inchado ainda por ter modificações durante a semana.