Ele está de volta! Corinthians encerra novela e confirma contratação de Jádson

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Fim de uma novela. Como tem acostumado a acontecer ultimamente, o Corinthians sofreu em mais uma negociação, mas conseguiu fechar um reforço importante e que a Fiel comemora nesse começo de ano. Após um ano jogando na segunda divisão da China, o camisa 10 da campanha do hexa em 2015 e um dos melhores jogadores do campeonato daquele ano, voltou. Jádson é o novo jogador do Timão.

Com 33 anos, mas com a técnica apurada, o conhecimento do clube e o carinho da torcida, Jádson chega para ser o líder técnico da equipe e um ponto de equilíbrio na formação de Fábio Carille, que tenta manter uma linha daquilo que Tite montou em 2015.

Apesar da euforia e da diferença que o novo meia pode fazer, Jádson vai precisar parar por quase um mês para readequar sua forma física. Até o médico do Corinthians, Joaquim Grava, confirmou a falta de condicionamento do jogador.

Negócio quase mela

A negociação foi uma total bagunça. Era ventilada sua volta desde o fim do ano passado e o diretor de futebol Flávio Adauto chegou a declarar, no começo de janeiro, que o jogador tinha rescindindo com o Tianjin Quanjin e já estava acertado com o Corinthians.

No entanto, o próprio jogador e seu empresário, Marcelo Robalinho, fizeram questão de vir à público desmentir e ainda dizer que tentavam uma prorrogação do vínculo. Mas uma mudança na lei chinesa, diminuindo o número de estrangeiros, ajudou Jádson a sair do Tianjin recebendo mais da metade do salário que ainda teria por ganhar.

As palavras do diretor corinthiano irritaram a comissão do jogador e até se ventilou chances de Jádson receber propostas de Atlético-MG e São Paulo. Mas uma pedida inicial de 650 mil reais e luvas de 10 milhões de reais impediram qualquer negócio.

Adiamento de reuniões, entraves no tempo de contrato e até ofensas de corinthianos nas redes sociais fizeram Jádson e seu staff receberem ofertas de outros times. O mais forte deles foi o Grêmio, onde o próprio treinador, Renato Gaúcho, revelou vontade de contar com o camisa 10.

Os valores da negociação entre Corinthians e Jádson não foram revelados, mas os números giram na casa dos 450 mil reais, já com luvas diluídas no salários. O jogador assina por duas temporadas e deve ser apresentado para a Fiel, na Arena Corinthians, contra o Santo André, sábado.

Amor até na China

Jádson foi um dos melhores jogadores do Brasileirão de 2015. Ao lado de Renato Augusto, fizeram a melhor dupla de meio-campo e terminou como um dos artilheiros da competição. Mas no fim daquele ano, uma proposta absurda do Tianjin Quanjin, da segunda divisão chinesa e com Vanderlei Luxemburgo como técnico, levou o jogador do alvinegro. Dali em diante, o Timão sofreu no meio-campo de armação e a saudade da Fiel era enorme.

Nas redes sociais, o camisa 10 nunca parou de demonstrar seu carinho pelo time e colocava recados e fotos relacionados ao time de Parque São Jorge. Além disso, deu preferência ao Corinthians na sua volta.

Por outro lado, a torcida foi um turbilhão de emoções. Desde o começo das especulações, a Fiel desejou o retorno imediato, mas os valores divulgados na primeira pedida fez com que alguns questionasse sua chegada por valores altos.

O ex-camisa 10 é o oitavo reforço corinthiano para 2017. Além dele, Luidy, Jô, Kazim, Paulo Roberto, Pablo, Gabriel, Pablo e Fellipe Bastos somam ao elenco já recheado e serão importantes no ano que disputam Paulistão, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil.