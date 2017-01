Osmar Loss: quatro anos no comando do Timão e jamais fora de uma final

Em quatro edições da competição, Loss soma 93% de aproveitamento, algo espantoso para qualquer clube (Foto: Reprodução)

O desempenho do técnico Osmar Loss no comando da equipe sub-20 do Corinthians ao longo de quatro edições da Copa São Paulo vai além do invejável. No comando desde 2013, o técnico gaúcho chegou a final em todas as oportunidades que teve, e pode conquistar pela segunda vez o título da competição nesta quarta-feira (25), no Estádio do Pacamebu.

Confirmado como auxiliar técnico de Fábio Carille na equipe profissional após a 'Copinha', Loss têm números assustadores na competição mais importante do país no que se refere às categorias de base.

Nas 32 partidas em que esteve a frente dos jovens do Parque São Jorge, foram 29 vitórias, dois empates (um deles contra o Flamengo na final do ano passado, decidida nos pênaltis à favor dos cariocas) e uma única derrota, na final de 2014 para o Santos. Somados os resultados, o treinador tem um aproveitamento de 93%, o que comprova o grande trabalho feito com jovens jogadores ao longo de quase cinco anos.

No último ano, antes de ser anunciado como novo membro da comissão técnica do clube, Loss também chegou a final do Campeonato Brasileiro de juniores, onde foi derrotado pelo Botafogo. O resultado porém, não diminuiu os feitos do treinador, que ao todo, já soma quatro títulos pelo clube em diversas competições - dois Campeonatos Paulistas, uma Copa São Paulo e um Campeonato Brasileiro - além de aparições em sete finais.

O alto nível de desempenho dos elencos formados por Osmar nos últimos anos vão além de estatísticas a serem atribuídas a sua carreira, mas fazem parte da construção de um sonho: ver uma quantidade maior de atletas vindos da base constituíndo a equipe principal do Corinthians. Algo que hoje, com sua visão e confiança nos jovens talentos que já vem se destacando sob seus cuidados, finalmente pode acontecer.

"É muito positivo cada vez mais jogadores da base terem oportunidade no grupo principal, porque encoraja o jogador que está aqui para continuar. Por isso é que temos uma meta de nos próximos anos trabalhar com 40 a 45% de jogadores da base no elenco profissional", afirmou o treinador durante entrevista.

Depois de passar pelas categorias de base do Inter e comandar o time principal nas últimas rodadas do Brasileirão de 2012, Osmar Loss tem se mostrado um mestre no que diz respeito ao trabalho com jovens talentos. Ao longo de seu trabalho no alvinegro, revelou nomes como Matheus Vidotto, Yago, Guilherme Arana, Léo Santos, Léo Príncipe, Marciel, Pedro Henrique e Caique, que já são jogadores profissionais do clube paulista.

O conhecimento do perfil dos atletas, aliado a habilidade natural que Osmar desenvolveu ao longo de anos lidando com jovens atletas pode ser a chave, não apenas para um futuro de sucesso para a equipe profissional a partir de talentos em desenvolvimento, mas também da salvação financeira de um clube que vem esbanjando demais em contratações que, no fundo, são muitas vezes desnecessárias.