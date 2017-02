Especial Jádson: o retorno do maestro do Hexa

Foto: Alexandre Scheiner/Getty Images

O meio campista Jádson finalmente acertou seu retorno para o Corinthians, após um ano no futebol chinês, quando atuou pelo Tianjin Quanjian. Em 2014, o atleta ainda no rival São Paulo, foi envolvido em uma troca por Alexandre Pato - na ocasião, Jadson era muito contestado no tricolor.

No primeiro ano com a camisa alvinegra, Jádson não conseguiu mostrar todo seu potencial. Na época, Mano Menezes comandava o Timão e não acreditava que o jogador poderia formar dupla com Renato Augusto - os dois viriam ser protagonistas juntos no ano seguinte. O camisa 10 foi o primeiro jogador do Timão a marcar um gol na Arena Corinthians. Foi no empate por 1 a 1 contra o Botafogo. O atleta que atualmente tem 33 anos, fez 44 jogos, deu 14 assistências e marcou oito gols em 2014.

Porém, só 2015 Jádson fez jus ao apelido de "magic" (que o próprio utiliza em suas redes sociais). Comandado por Tite e com sistema de tático que privilegiava seu estilo de jogo, o jogador fez sua melhor temporada na carreira. Ao lado de Renato Augusto e cia, ajudou o Corinthians a levantar a sexta taça do Campeonato Brasileiro, com direito a vice-artilharia do campeonato com 13 gols e líder em número de assistências. O ano de gala do jogador trouxe também propostas irrecusáveis. O Tianjin Quanjian, da China, fez uma proposta financeira muito vantajosa ao jogador que acabou assinando por duas temporadas.

No mundo asiático:

Há quem diga que o futebol chinês só sirva para enriquecer ainda mais os atletas e que eles não precisam jogar tudo que sabem. Esse não foi o caso de Jádson.

Seduzido pelo alto salário e pelo projeto poderoso do então time da segunda divisão chinesa, Tianjin Quanjian, o camisa 10 não deixou de atuar como nos tempos de Corinthians. Treinado por dois meses pelo técnico Vanderlei Luxemburgo (demitido por baixo rendimento) e com amigos brasileiros - Luis Fabiano e Geuvânio - Jádson ajudou o seu time a conquistar não só o acesso a elite chinesa, mas também o título do campeonato. O meia foi o líder em número de assistências com 15, além de seis gols marcados

Volta ao Corinthians em 2017:

Com cenário bem diferente da sua primeira passagem, Jádson, encontrará um Corinthians em reformulação e com Fábio Carille à sua frente, uma vez que Tite assumiu a seleção brasileira. Desta vez, o atleta vem pra ser o "cara" do meio campo do Timão.

Antes de fechar com meia, o Corinthians esteve muito perto de fechar com Wagner - que acabou acertado com o Vasco da Gama - mas desistiu da contratação após Jádson conseguir a liberação do clube. Em 2016, o setor foi duramente criticado pela torcida por falta de criação.

O setor teve Guilherme como principal jogador, mas lesões e desempenhos baixos o tiraram de muitos jogos, mesmo com uma qualidade muito boa. Além dele, chegaram Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Camacho e Marlone, mas nenhum supriu a ausência do ex-camisa 10.

A identificação do jogador com a torcida, o conhecimento sobre o clube e as características que suprem as necessidades do elenco fazem com que Fabio Carille, comissão técnica e diretoria tivessem feito todos os esforços para contar o maestro novamente na equipe.

O jogador aceitou uma redução salarial significativa para voltar ao time que atuou por 103 vezes, 86 como titular, conquistou 59 vitórias e marcou 24 gols. A Fiel o recebe de braços abertos com a esperança de que dias como os vividos em 2015 se repitam nessa temporada.

O jogador ainda precisa aprimorar a parte física antes de entrar em campo. A expectativa é de que em um mês, Jádson entre em campo para vestir a camisa corinthiana.