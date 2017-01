Corinthians x Batatais ao vivo online pela final da Copa São Paulo de Futebol Jr 2017

Google Plus

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida à partir das 15h no horário de Brasília.

A festa de aniversário da cidade de São Paulo tem o recheio da final da Copinha. E o Pacaembu será mais uma vez o grande palco da decisão.

Fique de olho: Pedrinho, atacante: o melhor jogador da Copinha é um talento raro. Leve, veloz, inteligente, habilidoso, potente, bom de direita e esquerda.... Um futuro jogador completo e que deve ser bem lapidado pelo Corinthians.

Fique de olho: Gerson, goleiro: vitorioso na vida e agora nos esportes. Superou um trauma pessoal para brilhar na meta do Batatais e estar na final é uma enorme conquista.

E o Batatais terá uma ajudinha: o Corinthians não terá Guilherme Romão, lateral-esquerdo que tomou vermelho na semifinal e está fora do jogo decisivo.

O presidente do time do interior está confiante e já reservou o carro de bombeiros na cidade para o desfile de campeão. O duelo no Pacaembu será a primeira ida à capital de muitos dos jogadores.

Contra o Paulista, o time não conseguiu segurar a pressão e foi goleado por 5 a 1, mas um caso de "gato" do jogador Brenno Carioca fez a Federação Paulista excluir o time de Jundiaí e a vaga na final caiu no colo do Batatais.

A história o reservava um lugar vitorioso. O goleiro fechou o gol nas disputas de pênaltis que o Batatais enfrentou e levou a equipe às semifinais.

O goleiro "gordinho" e sem altura ideal pra posição perdeu sua jovem irmã cedo, largou o futebol e trabalhou pra ajudar seus pais. Mas o Batatais inscreveu o garoto no torneio desse ano e o chamou sem saber.

A equipe eliminou um dos grandes favoritos, o Botafogo. Além disso, conta com o goleiro Gerson, uma das histórias mais cativantes dessa edição.

O Batatais tem uma linda história de superação. O time do interior de São Paulo faz apenas sua segunda participação e já chega na final com um histórico de superação e garra.

A força coletiva, aliada ao talento individual em todos os setores, fazem do Timãozinho grande força nessa final. E chega invicto, com 100% de aproveitamento e líder em todos os quesitos.

Para essa edição, o Timãozinho tem uma equipe jovem, mas que conta com nomes da edição passada, vice-campeã após perder para o Flamengo.

A equipe de Osmar Loss entra na sua quarta final seguida. Desde 2012, apenas em 2013 (Santos x Goiás) não teve o Timãozinho. O treinador Loss tem apenas uma derrota com o Corinthians durante a Copinha: na final de 2014, contra o Santos.

O Timãozinho entra como franco-favorito. O maior campeão do torneio tenta a décima conquista e chega invicto e com a moral no alto após uma campanha irredutível.

É final. Jogo único e você acompanha todos os detalhes aqui conosco.

E teremos um confronto que promete. De um lado, o poderoso e massacrante Corinthians, que encara a surpresa e zebra equipe do Batatais.

Feriado na principal cidade da América do Sul. Aniversário da cidade de São Paulo e, como é tradição, a final da Copinha acontece nessa quarta-feira.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão especial em tempo real.