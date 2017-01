Em sua 18ª final de Copa São Paulo, Corinthians enfrenta o Batatais na luta pelo título

Em sua quarta final seguida de Copa São Paulo, o Corinthians pode estar a apenas 90 minutos de sagrar-se campeão pela décima vez em sua história. Mas, para isso, o alvinegro terá de vencer a equipe do Batatais, vinda do interior de São Paulo, para alcançar mais um triúnfo.

A partida que decidirá a mais importante competição envolvendo equipes de base do país, será disputada mais uma vez no Estádio do Pacaembú, em homenagem aos 463 anos da cidade de São Paulo, que também se completarão nesta quarta-feira, dia 25. A grande novidade, no entanto, será a mudança de horários: diferente da tradição, a partida deste ano deixará de ter início as 10h da manhã, e está marcada para as 16h.

O peso da tradição

Jogando com os números a seu favor, o Corinthians, favorito ao título desde o início da competição, é a grande aposta para a partida. Com um elenco formado pelos atuais vice-campeões brasileiros sub-20, o time do Parque São Jorge venceu todas as suas partidas até então e, para a decisão, conta com a equipe completa.

O dia que será de festa para a capital paulista e para os dois grandes finalistas da competição marcará também a despedida de Osmar Loss como técnico da equipe sub-20 corinthiana, já que o mesmo passará a ser o novo auxiliar técnico da equipe principal ao fim da competição.

Assim, um bom desempenho na final e a conquista de um possível título pode significar para os jovens da base corinthiana um acesso mais rápido à equipe principal, o que deve servir de incentivo para os jogadores do time da capital.

O 'gato' da sorte

Grande surpresa desta final de Copa São Paulo, o Batatais contou com o regulamento a seu favor para chegar a decisão da competição. Após ser eliminado pelo Paulista nas semi-finais, por 5 a 1, a equipe do interior paulista entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, alegando que seus adversários teriam escalado irregularmente um jogador.

Com a comprovação de que o Paulista teria 'burlado' o regulamento da competição ao colocar um atleta de 22 anos em campo - quando a idade máxima para participar do campeonato é de 20 anos - a Federação Paulista de Futebol excluiu a equipe de Jundiaí da Copa como forma de punição, e durante as próximas cinco edições, o tricolor ficará impossibilitado de participar da disputa.

Assim, a equipe do Batatais herdou a vaga para o confronto contra o Corinthians, chegando pela primeira vez em sua história a grande final, ainda que com a imagem de zebra do campeonato.

Tendo a sua disposição também força máxima em campo, Paulo Lippi reconhece as limitações da equipe diante de adversários maiores, mas contará com garra e vontade para tentar surpreender o maior campeão da história da Copa São Paulo.