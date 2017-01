Dez vezes Timãozinho! Corinthians vence Batatais e fatura mais uma Copa São Paulo

A final da Copa São Paulo de Futebol Jr 2017 opôs a tradição da capital com a força do interior de São Paulo. Corinthians e Batatais prometiam uma final sem graça pela força corinthiana. Mas os mais de 36 mil torcedores presentes no Pacaembu viram uma final eletrizante.

Um primeiro tempo equilibrado, um segundo tempo emocionante, mas a força alvinegra no torneio não deu vez ao time do interior. Marquinhos e Carlinhos brilharam e furaram a forte defesa do Batatais para carimbar a décima conquista corinthiana. Dez vezes Timãozinho!

Três gols em cinco minutos e todos após os 40 do segundo tempo, com direito a golaço de Douglas Pote pra descontar. O drama foi deixado para o fim em uma final de estilos diferentes, mas que deram resultados. No fim, festa de todo mundo, já que Batatais também comemorou demais o vice-campeonato.

Equilíbrio surpreendente

Todos esperavam uma partida fácil para o Corinthians conquistar sua décima taça da Copinha. Mas só o apito inicial comprovaria essa teoria da facilidade. E quem viu o primeiro tempo não imaginou o equilíbrio do jogo.

Muito mais técnico e com credencial de campeão, o Corinthians tratou de ter a bola e já aguardava o Batatais recuado. Só que a forte marcação do time do interior não foi apenas na frente de sua área, mas congestionando o meio e tirando a criação. Além disso, dupla de volantes corinthiana estavam muito no ataque e deixavam um enorme buraco na frente da zaga.

O Batatais se viu com possibilidades e escapa com velocidade e homens no setor. Assim, conseguiu ter a primeira ótima chance, quando Thales escapou da marcação, começou a jogada e fechou na pequena área pra mandar por cima.

O Corinthians era lento, pragmático e não tinha tanta organização no meio. Fabrício Oya, então, tratou de colocar inteligência no meio e armou jogadas. A qualidade maior e mais físico fez o Timão dominar as ações e cansar de perder gols após a parada pra hidratação.

O Timãozinho acertou os trabalhos, houve maior aproximação e velocidade nas trocas de passes e o alvinegro chegava com facilidade ao gol do Batatais. Marquinhos surgiu pela esquerda e causou estragos. Carlinhos teve chances, enquanto o time do interior criou na bola parada, com defesa de Filipe.

Já na reta final, um bombardeio corinthiano. Batatais cansou, não aguentou fisicamente e se viu no muro. Mas Gerson e a trave salvaram o time do interior de não ir aos vestiários com uma derrota parcial.

Pressão e final emocionante

Sem mudanças, os dois times tentavam repetir o bom desempenho da primeira etapa. Mas a postura corinthiana foi muito diferente e partiu pra cima com tudo do Batatais. Com marcação alta, velocidade e intensidade, o Timãozinho tentou surpreender logo marcar o gol.

A zaga bem postada do Batatais contou com a pontaria do ataque alvinegro fraca. Aos poucos, Pedrinho começou a aparecer na partida e isso foi fazendo a diferença, principalmente ao lado de Carlinhos. A dupla tratou de fazer estragos e forçava Gerson a boas defesas.

Só que a intensidade corinthiana foi dando lugar ao cansaço. Marquinhos seguia como o melhor no ataque, mas Renan Areias dava enorme suporte na defesa alvinegra. Douglas Pote teve ótima chance, mas travado pelo volante corinthiano.

No meio do segundo tempo, nova pressão do Timãozinho. Mantuan, Carlinhos e Pedrinho queimavam o gol do Batatais, mas o gol não saía.. O time do interior chegou na bola aérea, mas Del'amore afastou o perigo. E assim, a final se enervava com os times cansados e a proximidade dos pênaltis assustava.

Eis que surgiu um fator diferente, mas corriqueiro. Nas arquibancadas, sinalizadores foram acesos e o juiz paralisou o jogo por quatro minutos. E, por incrível que pareça, isso fez o jogo mudar totalmente. Logo após a volta, arrancada de Pedrinho pela direita, parada pra passagem de Marquinhos e passe ao camisa 11. O jovem atacante cruzou na medida pra Carlinhos subir livre e testar no cantinho do goleiro. Explosão da Fiel!

O gol não só deu tranquilidade maior como facilitou as coisas. No lance seguinte, Marquinhos roubou a bola, arrancou pela meia, tabelou com Carlinhos e deu um tapa na saída do goleiro. Gol do título! Será?

A comemoração era enorme, quando, no minuto seguinte, a zaga do Batatais deu um chutão pro ataque, Filipe ficou na dúvida e Douglas Pote deu um tapa de cobertura, marcando um golaço e colocando fogo na final.

Com pouco tempo e a pressão enorme da torcida, o Batatais ainda tentou alguma coisa, mas sem perna e criatividade. A Fiel era festa e só aguardou o apito final pra cantar o título pela décima vez.