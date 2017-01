Apresentado, zagueiro Pablo se inspira em Gil para conquistar torcida do Corinthians

Foto: Agência Corinthians

De volta ao Brasil após a disputa da Flórida Cup, onde trabalhou na pré-temporada, o Corinthians apresentou mais um reforço para a temporada 2017. Já acertado há alguns dias, o zagueiro Pablo vestiu a camisa corinthiana e falou oficialmente como novo jogador alvinegro.

Vindo por empréstimo de um ano do Bordeaux, da França, o novo zagueiro da equipe de Fábio Carille já treinou como titular pela esquerda na dupla de zaga do Timão. Pablo explicou suas preferências no setor defensivo e quer fazer história no Corinthians.

"Joguei pelo lado esquerdo durante quase toda a minha carreira, eu me sinto mais confortável por ali. Jogo nas duas, mas me sinto confortável ali. Sou um cara muito focado, dedicado, sempre tento fazer meu melhor. Vou dar sempre meu melhor, trabalhar para isso. E dizer que vou dar a vida por esse clube, de uma imensidão muito grande. Espero fazer uma linda história".

Além de querer fazer história, o novo jogador revelou suas inspirações para jogar futebol e disse que quer seguir os passos de um recente ídolo corinthiano: Gil, que também chegou da França e liderou o time na campanha do hexa em 2015.

"Não só o Gil, mas me inspiro em outros zagueiros, Thiago Silva, etc... que também joga na França. Espero fazer minha história, assim como o Gil fez. Com trabalho, empenho, foco, para ter esse mesmo sucesso que ele teve por aqui".

Com uma negociação mais rápida do que comumente acontece atualmente com o Corinthians, Pablo chegou rápido e logo assinou. Malcom, companheiro de Bordeaux e ex-jogador corinthiano, revelado no terrão, ajudou na apresentação e na adaptação do zagueiro ao clube.

"O Malcom foi muito importante. Falou muito bem daqui, de tudo o que se passava no clube, dos funcionários, da preparação, estrutura que o clube tem hoje... Pensei comigo que tinha de ir para o Corinthians. Ele deu uma forcinha".

Agora Pablo soma aos novos jogadores. Para 2017, o Timão já trouxe Gabriel, Paulo Roberto, Jô, Kazim, Luidy, Fellipe Bastos e ainda há chances de Jádson e Drogba somarem o elenco já recheado.