Corinthians nega primeira proposta do Fenerbahçe por Rodriguinho

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A pré-temporada do Corinthians tem sido mais movimentada do que todos esperavam no fim do ano passado. E após algumas contratações importantes e uma esperança nas chegadas de algumas estrelas, o Timão teme pela saída de Rodriguinho, principal jogador da equipe em 2016.

Nesta quinta-feira, o Fenerbahçe, da Turquia, fez uma proposta pelo futebol do meia, mas recusada pela diretoria alvinegra, que julgou como baixo, os valores apresentados. O Corinthians tem 50% dos direitos, enquanto o Capivariano tem 40% e o América-MG detém o restante.

A negação da proposta turca irritou o staff do meia corinthiano. Além disso, Rodriguinho, que retornou aos treinos após amistoso com a Seleção Brasileira na quarta-feira, se incomodou com a negação e apresentava sua insatisfação em seu gestual. Ele vê como boa essa proposta e recebeu referências de Cristian, ex-jogador do Fernerbahçe e atual colega de elenco.

A ideia da diretoria é de receber mais dinheiro pelo jogador. O problema é que Rodriguinho só tem contrato até o fim desse ano e já pode assinar um pré-contrato no meio da temporada. A ideia dos cartolas corinthianos é de renovar, coisa que o próprio jogador revelou, ainda nos Estados Unidos, dizendo que estaria faltando apenas detalhes. A primeira pedida para assinar um novo contrato foi bem alta e assustou a diretoria, deixando uma incógnita para o futuro.

Rodriguinho tem 28 anos e foi contratado em 2013 do América-MG. Irregular, foi emprestado ao Grêmio e ao mundo árabe, retornando em 2015, onde foi um reserva de luxo, atuando muito bem como segundo volante na reta final do Brasileirão daquele ano. Destaque no ano passado, se tornou titular e deixou de ser contestado pela torcida, que tanto pegava no seu pé.

Mais uma novela parece se iniciar no Corinthians. Enquanto isso, o time trabalha visando a estreia no Campeonato Paulista 2017. A equipe visita o São Bento, em Sorocaba.