Corinthians confirma Osmar Loss como auxiliar técnico da equipe principal

Google Plus

Foto: Agência Corinthians

O que já era esperado, finalmente aconteceu. Depois de mais uma conquista - a décima - na Copa São Paulo de Futebol Jr, o técnico Osmar Loss foi promovido ao cargo de auxiliar técnico da equipe principal do Corinthians. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira.

Loss era uma escolha quase certa da diretoria para a nova comissão técnica corinthiana para 2017. Depois da saída de Oswaldo de Oliveira e a escolha - após enorme novela - de Fábio Carille, que era auxiliar do clube, o Timão já dava como certa a subida de Loss para o time principal. Com enorme sucesso nas categorias de base, ele era até pedido como treinador do time de cima.

O novo auxiliar chegou ao alvinegro em 2014, onde conduziu o Timãozinho ao vice-campeonato da Copinha, tendo revelado nomes como Malcom e Matheus Vidotto. Essa derrota na final - contra o Santos - foi a única em quatro anos de Loss na equipe. Já em 2015, conseguiu o título vencendo o Botafogo-SP e revelou Marciel, Arana e Matheus Cassini. Em 2016, novo vice contra o Flamengo, nos pênaltis, mas revelando Maycon, Léo Santos e Mateus Pereira. Em 2017, título contra o Batatais e nomes interessantes, como Carlinhos, Mantuan e Pedrinho.

A oficialização traz um reforço na nova comissão técnica corinthiana. Desde a saída de Tite, o time passa por enormes altos e baixos, tendo passagens de Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira, mas apenas Fábio Carille deu um maior acerto ao time. Nos treinamentos nessa pré-temporada, a equipe se mostra mais unida, com trabalhos bem parecidos ao de Tite e movimentos interessantes no ataque e defesa.

Loss já aparece na equipe no amistoso dessa quarta-feira (01), quando o Corinthians enfrenta a Ferroviária na Arena Corinthians para apresentar o novo elenco e já acostumar a torcida ao novo time. O Timão ainda sonha com as chegadas de Jádson e Drogba, fechando o elenco para essa primeira metade de ano.