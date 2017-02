Guia VAVEL do Paulistão 2017 : Grupo A com duelo de capital e interior

Foto: Hélio Suenaga/Getty Images

Nesta sexta-feira (04) começa oficialmente o Campeonato Paulista 2017. A rodada de número um, entretanto, começa na sexta-feira quando o atual campeão Santos enfrenta o Linense em casa. Nesta 116° edição de Paulistão - popularmente conhecido - apenas 16 times disputarão o título. Apesar de serem distribuídos em quatro grupos, nenhum time se enfrenta na chave, ou seja é grupo contra grupo. Em 12 rodadas, os dois que mais pontuarem vão para próxima fase e duelam por uma vaga na semifinal em dois confrontos. Ao fim da competição, os dois times que menos pontuarem caem para segunda divisão.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Corinthians São Paulo Palmeiras Santos São Bernardo Red Bull Brasil Novorizontino Osasco Audax Ituano Linense São Bento Ponte-Preta Botafogo - SP Ferroviária Santo André Mirassol

No Grupo "A" temos o maior vencedor da competição, o Corinthians com 27º títulos, o ultimo deles conquistado em 2013. Vindo de uma temporada conturbada com muita pressão da torcida por falta de resultados, o presidente Roberto de Andrade depositou suas ultimas fichas - já que sofre um processo de impeachment - em uma cria da casa para comandar o time em 2017, Fábio Carille foi promovido à técnico do Corinthians após anos como auxiliar técnico.

Para preencher as lacunas que existiam na equipe, o Timão foi ao mercado e contratou reforços para várias funções, além de contar com retorno de alguns atletas de qualidade que estavam emprestados, casos de Maycon e Moises. Para um setor de ataque que sofreu demais para marcar gols, chegaram Jô, o inglês naturalizado turco Kazim e Luidy revelação do CRB de Alagoas.

No setor de marcação chegaram Pablo zagueiro e o primeiro volante Gabriel Girotto. Para o meio campo outro setor que sofreu demais por conta da falta de criatividade, chegaram Fellipe Bastos e Paulo Roberto. O Corinthians ainda espera o desfecho de mais duas negociações: Jadson que estava no futebol chinês e foi essencial para a conquista do Hexa Campeonato Brasileiro em 2015 e a estrela internacional Didier Drogba atacante de 38 anos.

O Corinthians é o favorito à ficar com a primeira colocação do Grupo "A". A pressão que era nitidamente sentida no elenco parece ter desaparecido, após a chegada dos reforços e o fim da temporada 2016, os atletas viraram "a chavinha" e aguardam esperançosos por um ano melhor e com glórias. Além dos reforços, o Timão conta com seu torcedor que por mais um ano se manteve no topo da lista de média de público.

Ituano, São Bernardo e Botafogo correm por fora para conquistar a vaga nas quarta de final do estadual. O Tigre do ABC, conta com seu estádio e a torcida inflamada para que isso aconteça. Dentre os três, o São Bernardo foi quem fez a melhor campanha no Estadual de 2016, avançando na fase de grupos (Grupo C - Palmeiras foi líder), mas acabou sendo eliminado para o Verdão. Com uma média de público de 4 mil pessoas, o Tigre do ABC está no 'Top - 10' neste quesito.

O destaque do time, não está exatamente em campo, mas fora dele: Sérgio Vieira, treinador português, adepto da filosofia do bom futebol de muita troca de passes e triangulações. Pela Ferroviária em 2015, foi destaque ao lado de Fernando Diniz, do Audax, por proporem um futebol bonito de se ver.

Deixando a grande São Paulo e viajando 340km, chegamos ao Botafogo de Ribeirão Preto. No Paulistão do ano passado, a equipe registrou uma média de mais de 6.900 pessoas, tendo o maior público de 18 mil, para efeito de comparação, 5 mil torcedores a mais que o maior público do outro tricolor, São Paulo.

As apostas do Pantera Negra são os atacantes Isaac - cria da base e emprestado ao Corinthians por 2 temporadas - e o atacante Francis que se aventurou em Portugal, mas não se adaptou ao futebol compacto e de muita exigência tática.

Na cidade onde tudo é gigante, o Ituano espera fazer uma campanha tão grande quanto a que o fez levantar o segundo campeonato paulista de sua história. O Galo de Itu manda seus jogos no Estádio Novelli Junior e na temporada passa ficou atrás de todos seus adversários na chave no quesito torcida, a média foi de pouco mais de duas mil pessoas por jogo.

O Ituano é comandado pelo novato - pelos padrões - mas não menos rodado Tarcísio Pugliese que já passou por mais de 10 clubes. O atacante Marcelinho que estava na conquista do Paulistão 2014 e fez um dos principais gols da equipe - contra o Palmeiras na semifinal, é uma das armas do Galo para conquistar suas vitórias.

Vale destacar o aumento significativo na bonificação por bons resultados, o prêmio para o campeão do Paulistão 2017 chega a 5 milhões de reais. 20,5% maior que na temporada passada.