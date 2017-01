Corinthians promete grande festa na Arena em apresentação do elenco para 2017

Foto: Friedmann Vogel / Getty Images

O Corinthians finalmente vai se reencontrar com a Fiel. Desde o empate na penúltima rodada contra o Atlético-PR, pelo Brasileirão 2016, Timão e sua torcida não se encontram na Arena Corinthians. Mas a espera vai acabar.

Nesta quarta-feira (01), o alvinegro recebe a Ferroviária, de Araraquara, pela primeira partida em Itaquera. O jogo é válido apenas como amistoso, o primeiro em solo nacional, já que o Corinthians atuou por duas vezes nos Estados Unidos, pela Flórida Cup.

O evento promete ser bem festivo. Com a intenção de mostrar ao torcedor todo o elenco e seus novos reforços, a noite terá ainda mais atrações. Rapin Hood será o apresentador dos festejos e falará de dentro do gramado. Além disso, a equipe feminina de futebol - campeã em 2016 - e o time de futsal - campeão da Liga Brasileira -, também serão apresentados ao torcedor. O torcedor que chegar cedo no Setor Oeste poderá tirar fotos e conhecer os atletas das duas modalidades.

Quem também dará as caras serão ídolos corinthianos marcados na história. O goleiro Tobias e o herói de 77, Basílio, farão parte da festa e estarão juntos com taças históricas de conquistas alvinegras, como a taça do IV Centenário e do Paulistão de 1914.

Outro momento que promete será a molecada da base, recentemente campeã da Copinha, que será homenageada por todos na Arena. A conquista pra cima do Batatais no último dia 25 deixou no ar esperanças de novos jogadores da base serem mais utilizados no time principal, como Mantuan, Carlinhos e Pedrinho.

O ápice da festa, no entanto, será mesmo a apresentação do elenco principal. Nos moldes do que faz a NBA, cada jogador entrará individualmente puxado pelo apresentador e com um jogo de luz especial. A expectativa fica para a participação de Jádson, reforço praticamente certo. Além dele, há ainda esperanças para chegada de Drogba.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da partida em tempo real online à partir das 20h, horário de Brasília.