Após longa novela, Corinthians desiste da contratação de Didier Drogba

Foto: Ira Black / Getty Images

O sonho acabou. Após algumas semanas, uma longa novela, cheia de capítulos, desejos e várias especulações, o Corinthians anunciou nesta terça-feira (31) a desistência da contratação do artilheiro Didier Drogba.

As negociações eram feitas desde o fim do ano passado através de intermediários. Num primeiro momento, a diretoria alvinegra aceitou os valores e todos os pedidos do astro marfinense, mas o jogador pediu uns dias para conversar com sua família, o que fez todos os corinthianos aguardarem. Com o passar dos dias, a esperança foi se esgotando e o último contato de Roberto de Andrade com o jogador foi o da resposta final. O jogador deu seu "não" e espera uma proposta do futebol norte-americano. A sua família já está adaptada aos Estados Unidos e ele deve seguir na MLS.

Drogba foi um sonho possível. Desde o começo, o Departamento de Marketing do clube tratou o jogador como um bom reforço, enquanto o Departamento de Futebol tinha lá suas dúvidas e externava seu descontentamento. O diretor Flávio Adauto, inclusive, deu declarações contra a chegada do atacante.

Com o passar do tempo, o ótimo aceitamento da torcida fez todos os cartolas voltarem suas atenções ao jogador, mas a resposta negativa, já aguardada, desanimou a todos.

Através de uma nota em seu site oficial, a diretoria corinthiana agradeceu o atacante pelo tempo, pela negociação e fez um convite ao jogador para assistir uma partida alvinegra em Itaquera. Confira abaixo na sua íntegra.

"

O Sport Club Corinthians Paulista, através de sua presidência, agradece ao atacante marfinense Didier Drogba pelas conversas nas últimas semanas com Roberto de Andrade.

O jogador agradeceu imensamente as tratativas. Mesmo não chegando ao clube, Drogba informou que, após conhecer a história e a Fiel Torcida Corinthiana, passou a ser mais um louco do bando espalhado pelo mundo.

'A vida é feita de escolhas, e dessa forma, o jogador de grande reconhecimento mundial seguirá outro rumo na temporada. Agradecemos o atleta pela atenção dada neste período e temos certeza de que ganhamos o carinho de mais um fiel torcedor. Fazemos por aqui o convite para que Drogba assista um jogo na Arena Corinthians ainda nesta temporada', complementa Roberto de Andrade".

A temporada corinthiana começa nesse fim de semana, quando o Timão visita o São Bento, em Sorocaba pela primeira rodada do Paulistão 2017. Para esse ano, Pablo, Paulo Roberto, Gabriel, Jô, Kazim, Luidy, Jádson e William Pottker - esse por confirmar - são os nomes para reforçar a equipe de Fábio Carille.