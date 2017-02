Corinthians x Ferroviária ao vivo online pelo amistoso de Pré-Temporada 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

O alvinegro com Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo, Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Guilherme, Marlone; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Corinthians escalado!

O tão aguardado anúncio de Jádson ainda não ocorreu e dificilmente vai acontecer.

Agora o elenco se reúne para a foto oficial de 2017.

Fábio Carille, Osmar Loss e a comissão técnica são chamados.

Os meninos da Copinha Carlinhos, Mantuan e Pedrinho são apresentados.

E tem novidades!

Com a 36, Bruno Paulo entra no gramado.

O menino Luidy é outro reforço. Veste a 25.

O turco Kazim entra pela primeira vez em Itaquera com a 18.

Angel Romero mais uma temporada no Corinthians. Número 11.

Jô também é muito festejado na volta ao Corinthians.

Fellipe Bastos, mais um reforço entra com a 34.

O menino Warian entra com 33.

Marquinhos Gabriel entra com a 31.

Camacho entra com a 29.

A 28 é de Paulo Roberto. Mais um reforço.

Rodriguinho, melhor do time em 2016, recebe a 26.

Marciel entra e recebe a 22.

Mais um muito saudado é Danilo. Número 20.

A 19 é de Rodrigo Figueiredo, da base corinthiana.

É a vez de Giovanni Augusto, número 17.

Com a 16, Cristian é chamado. Um dos mais experientes.

Guilherme, número 10, é chamado.

Número 8, candidato ao Puskas, Marlone é chamado.

No meio-campo, Gabriel é apresentado. Número 5 e novo reforço.

Guilherme Arana, número 13, na Seleção Brasileira Sub-20, assim como Léo Santos.

E a chuva seeeeegue forte.

É a vez de Pedro Henrique, zagueiro 34.

Lateral-direito Léo Príncipe é chamado. 32.

Um dos pilares, Fágner é chamado. Com a 23.

Vilson é mais um. Camisa 15.

Número 6, Moisés, lateral-esquerdo.

Paraguaio Balbuena, camisa 4.

Primeiro reforço apresentado. Pablo.

A chuva cai forte em Itaquera.

O último goleiro é Caíque França.

Walter entra com muita festa.

Cássio é chamado para entrar no gramado.

Matheus Vidotto é o primeiro a ser chamado. Canhão de luz, recepção e um evento muito bem montado.

Sócios do Timão darão as camisas aos jogadores do elenco principal.

Luzes apagadas, celulares acessos e o time principal vai entrar no gramado.

Jogadores da Ferroviária sobem ao gramado para o reconhecimento.

Muito trânsito, muita dificuldade do torcedor corinthiano em chegar na sua casa, em Itaquera.

A taça da Liga Nacional de Futsal está no gramado.

Neste momento, o rapper Rapin Hood chama o elenco corinthiano de futsal para a saudação do público.

A numeração oficial do elenco corinthiano para 2017.

Chove fraco, mas o público começa a chegar. As delegações também estão presentes na Arena Corinthians.

A noite vai caindo num dia agradável na capital paulista. A festa vai começar a qualquer instante.

Ele terá a ajuda de Osmar Loss quatro vezes seguidas finalista da Copinha com o Sub-20 corinthiano e um mago da base.

Para 2017, um pupilo de Tite será o treinador corinthiano. Fábio Carille é oficializado como treinador após várias entradas como interino.

Foi se especulada a contratação de Didier Drogba, mas clube e jogador divulgaram uma nota na noite dessa terça-feira (31) dando por encerradas as tratativas.

A grande expectativa é saber se Jádson será e estará na festa para o anúncio oficial da contratação.

Jádson, meia: ele tem tudo certo com o Timão, mas ainda falta o anúncio. Será na festa?

Esses são os reforços confirmados pelo Timão para 2017:

Jô, atacante: revelado no Corinthians, retorna pra ser o homem-gol e tem se mostrado bem à vontade e solto nos treinamentos.

Kazim, atacante: o gringo da favela chega pra brigar por uma vaga no ataque e promete muita entrega e raça com a camisa alvinegra.

Luidy, atacante: o jovem, vindo do CRB, é uma aposta e ainda não teve grandes chances nessa pré-temporada.

Fellipe Bastos, volante: com característica mais de segundo-volante, Bastos é ótima opção para o meio e tem o passe e bola parada como virtude. Foi bem contra o São Paulo, na estreia.

Paulo Roberto, volante: emprestado pelo Sport, chega pra compor elenco, mas busca seu espaço e volta por cima. Atua na frente da zaga e não tem comprometido nos trabalhos.

Gabriel, volante: vindo do Palmeiras, será titular e um dos melhores reforços nessa janela, até aqui. Dará uma força perdida desde saída de Ralf.

Pablo, zagueiro: vindo por empréstimo do Bordeaux, da França, chega pra ser titular e dar uma segurança maior ao setor tão criticado pós-saída de Tite.

Esse será o molde da apresentação do elenco e dos novos reforços.

O ponto, no entanto, será a chamada, um a um, de cada jogador e comissão técnica. No estilo NBA, os jogadores serão chamados ao gramado com um jogo de luz especial.

Quem será homenageado é a categoria de base. O time Sub-20, decacampeão da Copa São Paulo de Futebol Jr, estará na Arena e fará parte da festa.

Serão apresentados também as equipes femininas de futebol e o novo time de futsal, ambos recentemente campeões nacionais em 2016.

A festa de logo mais terá veteranos e ídolos da história, como Tobias e Basílio, além de taças de títulos inesquecíveis, como o Paulistão de 1914 e o do IV Centenário.

O Corinthians chega com várias mudanças. Em todos os setores do campo e no banco de reservas, o alvinegro chega mexido e com expectativas altas.

O primeiro jogo do time principal foi contra o Vasco, com goleada por 4 a 1 apresentando um bom jogo, diferente de como terminou 2016.

Nessa pré-temporada, o Timão foi aos Estados Unidos mais uma vez e disputou a Flórida Cup, onde foi vice-campeão após ser derrotado pelo São Paulo nos pênaltis.

O Corinthians fará uma festa especial. Apesar de já ter jogado duas vezes no ano, o Timão terá um jogo especial pra iniciar os trabalhos em casa.

O Campeonato Paulista 2017 começa nessa sexta-feira e a VAVEL Brasil trará cobertura especial.

Amistoso preparatório. Corinthians x Ferroviária para apresentar o novo elenco para a torcida e fechar a preparação antes da estreia no Paulistão.

E será uma noite especial. Em Itaquera, o Corinthians encontra com a Fiel pela primeira vez em 2017.

