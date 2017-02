Cássio revela mudanças diárias para voltar à titularidade no Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A temporada 2017 do Corinthians começou e com ela, novas expectativas para um trabalho melhor e esperanças de um futebol mais agradável do que aquilo apresentado no ano passado. E o novo treinador, Fábio Carille, conta com o retorno físico e técnico de Cássio, um dos pilares do elenco e líder da equipe tanto dentro quanto fora de campo.

O goleiro, herói na Libertadores e Mundial em 2012, e um dos maiores goleiros da história do Corinthians, conversou com a imprensa na manhã desta segunda-feira (06), onde o elenco se reapresentou no CT Joaquim Grava para falar sobre as mudanças realizadas para retornar em melhor forma física em 2017.

O gigante revelou mudanças em seu dia-a-dia e é nítida a evolução. Em 2016, Cássio viveu altos e baixos e amargou a reserva por um bom tempo. Mas para esse ano, nova dieta tem sido feita e dado resultado.

"Eu estou seguindo uma dieta que foi passada para mim e estou me sentindo muito bem. Sou um goleiro alto, então, quanto mais magro e trabalhando forte, a agilidade dentro de campo será maior. Tudo ajuda. Tudo é positivo".

Sem a concorrência de Walter, que ainda se recupera de um problema no tórax, o camisa 12 tem tempo, mas ainda precisa recuperar a confiança de boa parte da torcida. E pra isso conta com a ajuda de seus familiares.

"Minha noiva me ajuda muito nesse sentido. Nas férias minha mãe fazia uns banquetes e eu estava na minha dieta lá, segurando, mas não adianta. Posso dizer que tive que abrir mão de algumas coisas para chegar melhor fisicamente e entrar melhor na pré-temporada. É um começo. Estou confiante que esse ano vai ser um grande ano. É passo a passo".

Cássio e seus companheiros se preparam para duelo contra a Caldense, em jogo único pela Copa do Brasil. O jogo em Poços de Caldas terá vantagem corinthiana pelo empate, mas as chances de uma zebra são altas, já que a nova regra de jogo único proporciona esse tipo de situação.