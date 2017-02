Em partida única, Corinthians enfrenta a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2017, a ser disputada no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), às 21h45.

Com novidades no regulamento da competição, nesta quarta-feira (08), o Corinthians fará sua estréia pela Copa do Brasil enfrentando a equipe da Caldense, em Minas Gerais, pela primeira fase. Quem vencer avança de fase; o empate coloca o Corinthians à frente da Copa.

Ocupando a posição de segundo mais importante campeonato do país, uma das grandes novidades da Copa do Brasil para 2017 é a decisão da primeira fase em jogo único. Caso haja empate em alguma das partidas da primeira etapa, classifica-se o visitante - neste caso, o alvinegro paulista.

Já a segunda fase, também disputada em um único jogo, terá um desfecho diferente em caso de empate: as equipes que chegarem ao fim dos 90 minutos com o placar igualado terão de disputar a vaga através da cobrança de pênaltis.

Carille aposta alto na Copa

Ainda passando pelo processo de estruturação de seu elenco, Fábio Carille não vê o confronto desta quarta com menor ansiedade pelo fato de seu adversário ocupar apenas a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Na verdade, com o novo regulamento, as chances de um resultado surpreendente aplicam-se, o que levou o técnico a optar por ter força total em campo nesta quarta-feira.

Com os mesmos desfalques da estreia no Campeonato Paulista como Jadson, que vem recuperando a forma física após meses sem jogar, e Walter, o novo técnico do Timão deverá iniciar a partida com os mesmos 11 jogadores que atuaram na vitória magra sobre o São Bento no último sábado, por 1 a 0.

"Nesse início, vai ser difícil de encantar. É um grupo novo, com jogadores chegando, mas a importância de trabalhar em cima de vitórias é fundamental. Não pode se achar que porque ganhou está tudo bom, tem erros que vamos corrigir, mas com as vitórias é mais fácil", comentou. "Com a vontade e determinação destes jogadores, e aos poucos jogando melhor, a torcida vai vir com a gente e vamos ficar mais fortes", declarou Carille em entrevista coletiva.

A única mudança que deve ser observada, não apenas nesta primeira partida, mas ao longo da competição em relação ao elenco que compete pelo Paulista é a presença do atacante Bruno Paulo. O jogador não havia sido inscrito no estadual, mas com a ausência de Kazim, que se recupera de uma lesão, foi eleito para integrar o grupo que competirá pela Copa do Brasil, e pode fazer sua primeira partida oficial pelo Timão já diante da Caldense.

Com estádio lotado, Caldense tenta surpreender paulistas

Vinda de vitória sobre a equipe do Vila Nova no Campeonato Mineiro, por 1 a 0, no último fim de semana, a Caldense pretende usar contra o Corinthians aquela que ao longo dos anos tem sido a principal arma dos paulistas em casa: a presença de sua torcida em peso no estádio. Com a casa cheia, apenas uma vitória inesperada pode levar a Veterana à próxima fase da competição.

Também mantendo a escalação titular que entrou em campo no último domingo, o técnico Thiago Oliveira mandará a campo o que há de melhor no elenco alviverde. A única surpresa, no entanto, fica por conta da troca de um dos goleiros reservas da equipe que foi inscrito na competição.

O goleiro Symon, curiosamente filho do ídolo corinthiano Casagrande, também não havia sido inscrito no estadual, mas foi incluído na lista de atletas que participarão da Copa do Brasil pela Caldense. Aos 24 anos, o goleiro é reserva na equipe mineira. Ele chegou à Caldense em novembro passado e disputa vaga com o titular Neguete, Camilo e Gustavo - esse último ficou fora da relação para a competição.

No primeiro encontro entre as duas equipes desde 1993, emoções não faltarão para definir quem segue para a próxima fase da competição para enfrentar o vencedor do duelo entre Brusque e Remo, que será definido apenas na próxima quinta-feira (16).