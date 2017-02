Caldense x Corinthians ao vivo online no jogo Copa do Brasil 2017

Google Plus

Acompanhe conosco esse grande jogo Caldense x Corinthians ao vivo à partir das 21h pelo horário brasileiro de verão.

O estádio em Poços de Caldas certamente estará lotado para essa partida.

Fique de olho Caldense: Cristiano, meia: jogador retorna para comandar o meio-campo criativo do time mineiro, com toque de bola, liderança e experiência.

Fique de olho Corinthians: Jô, atacante: após mais de 200 dias, ele quebrou o jejum, marcou na reestreia com a camisa corinthiana e quer voltar a boa fase.

A Caldense se prepara já há um tempo e quer usar o fator do físico para surpreender.

Para esse jogo, Carille se preocupa com o fato de ainda se preparar, ainda buscar ritmo de jogo para sua equipe. Será apenas o segundo jogo oficial do time.

E a Caldense tem um fato em comum com o Corinthians. Nos anos 80, Casagrande foi emprestado ao time mineiro como promessa e voltou como artilheiro para ser ídolo corinthiano.

Jogo do Timão ao vivo hoje

E as novas regras não agradaram o técnico Fábio Carille. Depois da batalha contra o gramado na estreia do Paulistão em Sorocaba, o Corinthians novamente vai enfrentar um péssimo piso para o jogo. "Esse regulamento é pior que o dos últimos anos, não dá chance de errar, é um jogo só que passa a ser mais do que decisivo".

Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Timão quer voltar a levantar a taça após alguns anos. Caldense quer surpreender.

Na quinta fase, Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Chapecoense, Atlético-MG e PR e Botafogo entram avançados por disputarem a Libertadores 2017.

Ou seja, para essa noite, o Timão precisa apenas de um empate para avançar de fase na Copa do Brasil. A Caldense aposta numa zebra que apenas jogos únicos proporcionam.

Agora, as primeiras rodadas da Copa do Brasil serão em jogo único na casa da equipe com menor ranking na CBF. Mas o time de melhor pontuação na lista da entidade tem a vantagem de empatar para avançar.

É a primeira rodada, mas a competição promete altas emoções em sua primeira temporada com novas regras. E bem polêmicas.

O time mineiro, que disputa a Série D do Brasileirão, tenta surpreender e eliminar o time paulista pela primeira vez na história.

Jogo Caldense x Corinthians ao vivo

Com três títulos e um dos favoritos, o Corinthians inicia sua caminhada na busca do tetra visitando a Caldense em Poços de Caldas.

Hoje começa o principal torneio mata-mata do Brasil e você acompanha em tempo real todos os detalhes minuto a minuto.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Caldense x Corinthians ao vivo online.