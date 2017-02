Corinthians oficializa desistência na contratação do atacante William Pottker

Foto: Fábio Leoni / PontePress

Mais uma novela nesta janela de contratações chamou a atenção de todos e novamente envolvendo o Corinthians. O negócio praticamente sacramentado entre Timão e Ponte Preta pelo atacante William Pottker acabou no começo da noite desta quarta-feira (8).

O dia, marcado pelo início da Copa do Brasil, foi de expectativa quanto ao uso da Macaca de seu atacante, artilheiro do Brasileirão-16. A sua escalação impediria de jogar pelo Corinthians, já que o atacante chegaria ao Parque São Jorge apenas após o Campeonato Paulista.

"A partir deste momento, oficialmente, a gente não toca mais nesse assunto" - Flávio Adauto, diretor de futebol

Sem nada assinado e apenas com acordo verbal, a Ponte escalou Pottker e o impossibilitou de jogar a competição pelo clube da capital paulista. Com isso, a diretoria, através do diretor de futebol Flávio Adauto, falou com a imprensa antes do jogo de estreia contra a Caldense e definiu a situação do negócio.

"A partir deste momento, oficialmente, a gente não toca mais nesse assunto. Tínhamos tudo praticamente decidido para ele se integrar depois do fim do Paulista, mas como a Ponte Preta colocou o jogador em campo hoje, ela esteve no direito dela. A partir deste momento, o Corinthians esquece esse assunto. Neste momento, com a escalação dele na Copa do Brasil, o Corinthians não vai ficar esperando".

E Adauto ainda falou sobre a negociação e que não conversaram sobre a escalação dele na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana.

"Não houve traição de lado nenhum. Havia um acordo a respeito de Campeonato Paulista. Aceitávamos a negociação com isso, sobre o futuro, não havia sido discutido. Dissemos que não interessaria a negociação caso ele fosse a campo na Copa do Brasil".

Agora, o Corinthians se volta para o mercado na busca de outro atacante. O time terá Paulistão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão por disputar e ainda pensa em reforços.