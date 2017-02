Carille destaca atuação do Corinthians após vitória sobre Caldense

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians iniciou com vitória sua trajetória na Copa do Brasil. Em partida disputada na noite desta quarta-feira (08) diante da Caldense, Rodriguinho foi mais uma vez decisivo e marcou o gol que sacramentou o triunfo dos visitantes por 1 a 0.

Sobre o desempenho do time e a persistência no ataque

Após o jogo, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista e se mostrou bastante satisfeito com a atuação segura de sua equipe, que segue sem sofrer gols em jogos oficiais na temporada: "Estou bastante satisfeito, em um jogo em que a responsabilidade era toda do Corinthians, e não podíamos errar, tínhamos que mostrar a força da nossa camisa. Tivemos 60% de posse de bola, 21 finalizações contra nove do adversário, aos poucos estamos equilibrando a parte ofensiva para o time ficar mais forte", analisou.

Carille também exaltou a persistência do time em se manter no ataque mesmo após o gol marcado: "Estou feliz, mesmo com o resultado favorável, continuamos buscando o gol e criando mais possibilidades de ampliar, aos poucos vamos criar cada vez mais chances", salientou o comandante.

Fim das negociações com Pottker e reforços

Outro assunto que foi pauta na coletiva do treinador foi o anúncio oficial de que o Corinthians desistiu das negociações com o atacante da Ponte Preta, William Pottker: "É um jogador que vem se destacando desde o começo da carreira no Linense, manteve o bom nível no Brasileirão. A diretoria descartou a possibilidade e não procura mais nenhum atacante, vamos priorizar os jogadores da base. Carlinhos será integrado ao elenco a partir de amanhã, só vamos atrás se for uma oportunidade de mercado muito boa, fora isso o elenco está fechado", finalizou Fábio Carille.

Com o triunfo diante da Caldense, o Timão garante classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e espera o vencedor do confronto entre Brusque e Remo para saber qual será seu próximo adversário. As atenções agora estão voltadas novamente para o Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Santo André no próximo sábado (11) a partir das 21h, na Arena Corinthians.