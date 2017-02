Sem Giovanni Augusto, Carille define Corinthians para duelo contra Santo André

Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil

A preparação do Corinthians para encarar o Santo André, neste sábado (11), na Arena Corinthians pela segunda rodada do Paulistão 2017, foi definida pelo técnico Fábio Carille na manhã desta sexta-feira (10). Com grande parte do elenco à disposição, o treinador fez um trabalho curto com os titulares, enquanto Osmar Loss treinou os reservas num campo separado.

Quem esteve no gramado é o novo reforço e principal jogador da equipe para a temporada. Jádson deu as caras e fez um trabalho leve, sem participar dos treinos técnicos. Ainda aprimorando a parte física, o meia será desfalque por pelo menos mais 20 dias.

Em separado, a equipe considerada titular treinou saída de bola e bolas aéreas em escanteio. Sem maior intensidade, o treino depois teve finalização e, já no fim, cobranças de faltas e pênaltis. Fellipe Bastos foi destaque nas cobranças.

Titular nesse começo de temporada, Giovanni Augusto foi o desfalque no último treino antes da próxima partida. O meia ficou de fora após sentir dores musculares e será desfalque para a partida. Marquinhos Gabriel vai substituí-lo na equipe titular alvinegra.

Outro confirmado no jogo é o turco Kazim. Presente o tempo todo, o carismático atacante está recuperado de um problema físico, foi bem participativo e um dos destaques no treino dos reservas. Quem também se destacaram foram Marciel, atuando no meio-campo, e Romero, aberto na direita do ataque.

O provável Corinthians para o duelo contra o Ramalhão terá Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Moisés, que retorna após suspensão na Copa do Brasil. O meio terá Gabriel; Marquinhos Gabriel - na vaga de Giovanni Augusto - Fellipe Bastos, Rodriguinho, Marlone e o ataque terá Jô. A partida será marcada pela apresentação de Jádson para a torcida em Itaquera. Ainda não se sabe o número que o jogador irá usar, já que sua última passagem foi com a camisa 10, hoje com Guilherme.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da partida em tempo real online à partir das 21h pelo horário brasileiro de verão.