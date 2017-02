Com apresentação de Jadson e escalação modificada, Corinthians encara Santo André na Aren

Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil

De olho na manutenção da liderança de seu grupo, o Corinthians enfrenta o Santo André na noite do próximo sábado (11), a partir das 21h, na Arena Corinthians, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Vindo de estreia tanto no estadual quanto na Copa do Brasil, o Timão quer manter o embalo do bom começo de ano e até usar o momento pra apresentar Jádson para sua torcida. Jogador estará em Itaquera.

Ramalhão já fez dois jogos, adiantando partida da terceira rodada e vem de dois empates. Uma heroica vitória na casa corinthiana é algo sonhado e que deve ser muito comemorado.

Giovanni Augusto é vetado, Moisés e Marquinhos Gabriel retornam

Em treino tático realizado nesta sexta feira (10), o técnico Fábio Carille promoveu algumas mudanças no time titular, Giovanni Augusto, com dores musculares foi vetado pelo departamento médico e será preservado, com isso Marquinhos Gabriel assume seu lugar no meio campo.

Outro que retorna ao time é o lateral esquerdo Moisés, após ficar de fora do jogo diante da Caldense por conta de uma irregularidade em sua inscrição, ele entra no lugar de Marciel.

Com as mudanças promovidas no meio campo, Marlone inverterá de lado e vai passar a jogar pela direita, enquanto Marquinhos Gabriel atua pelo lado esquerdo do meio campo.

A escalação deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Marlone, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Jô. A arbitragem fica por conta de Salim Fende Chavez (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Alberto Poletto Masseira (ambos de SP).

O Corinthians tem o desafio de manter o alto nível defensivo, a equipe já não sabe o que é sofrer gols há três partidas, até o momento são 335 minutos de invencibilidade no setor, uma das marcas reconhecidas nos últimos anos, que esteve em queda na última temporada.

De volta ao clube, Jadson será apresentado para a torcida

Outra novidade para a torcida Corinthiana é o retorno do meia Jadson, o jogador assinou contrato na última quinta feira (09), concedeu entrevista coletiva e será apresentado para a Fiel minutos antes do confronto contra o time do ABC.

Jadson era desejo da comissão técnica e do torcedor Corinthiano, com passagem vitoriosa, foi um dos pilares do elenco campeão brasileiro pelo Timão em 2015, ele chega para ser uma das principais estrelas do elenco nesta temporada.

Reencontros no lado do ABC

Diretor de futebol da equipe do Palmeiras na vitória marcante por 3 a 0 num derbi em 2009, Toninho Cecílio volta a encontrar o Timão, mas agora num momento totalmente diferente da carreira.

E ele tratou de deixar isso bem claro, agora fora da pressão e dos holofotes das quatro linhas do campo de jogo.

"Não era fácil, pois eu tinha que pegar duas linhas de ônibus do treino até a universidade. E estava em transição do time de base para o profissional. A carga era pesada demais. Foi justamente neste período que eu fui relacionado pela primeira vez, e bem no clássico da semifinal contra o Corinthians. Como vencemos, o ‘bicho’ foi muito alto. Além de ter conseguido comprar meu primeiro carro, ainda sobrou dinheiro para concluir o curso. Hoje, sou publicitário".

E o Santo André reencontra o Timão após vários anos e deve escalar Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê, Paulinho; Fernando Neto, Baraka, Dudu Vieira, Eduardo Ramos; Hernan, Edmílson.