Corinthians x Novorizontino ao vivo online no Campeonato Paulista 2017 (0-0)

12 min: Fernando Gabriel cruza na área e a zaga do Corinthians afasta o perigo

8 min: Boa jogada de Romero, que tenta acionar Jô mas a zaga do Novo Horizontino faz o corte

0 min: Começa o jogo!

Já o Novo Horizontino está escalado com: Tom, Cléo Silva, Domingues, Guilherme e João Lucas; Eder, Doriva, Roberto e Fernando Gabriel;Everaldo e Alexandro.

O Corinthians vem a campo com: Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moises; Gabriel; Romero, F Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô.

Vamos as escalações das equipes!

A Arena Corinthians será o palco da partida de logo mais, em Itaquera.

Fique de olho: Marlone, meia: querido pela torcida, mas sem repetir o mesmo futebol, precisa voltar a ter boas atuações e ser o principal jogador da equipe.

Fique de olho: Nei, lateral: experiente, com passagens por Inter e Vasco, o jogador chega para tentar colocar seu nome novamente no mercado.

Lanterna de seu grupo pelo saldo de gols, o Timão se prepara para encarar duas pedreiras: Audax, em Osasco, e Palmeiras, o primeiro clássico oficial da temporada, em Itaquera.

O Timão tem novo desfalque. Sem poder contar com Giovanni Augusto desde a rodada passada, o alvinegro agora não terá Marquinhos Gabriel. Romero ganha mais uma chance.

O time conta com algumas caras conhecidas, como o lateral Ney e o zagueiro Diego Sacoman. A equipe quer surpreender, como o Ramalhão na rodada passada.

O Novorizontino tem situação parecida, com uma vitória e uma derrota. Ao lado do Palmeiras, ele ocupa a segunda posição da Chave C.

A incerteza voltou nessa derrota e nem a chegada de Jádson animou o torcedor. Nessa noite, uma nova chance pra voltar a se animar.

No primeiro jogo oficial em casa, o alvinegro recebeu o Santo André e perdeu por 2 a 0, cansando de perder gols e irritou a torcida.

O Corinthians vive uma incerteza nesse começo de temporada. O Timão começou goleando o Vasco, na pré-temporada nos Estados Unidos, vinha sem tomar gol, mas tudo voltou na rodada passada.

Mais um duelo entre capital x interior e você acompanha tudo aqui na VAVEL Brasil.

É a terceira rodada e no começo da noite desta quarta-feira, a bola rola para Corinthians x Novorizontino.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão ao vivo online do Campeonato Paulista 2017.