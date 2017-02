Em busca da liderança do grupo, Corinthians encara Audax pelo Paulistão

Audax e Corinthians se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 17h00, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2017. O Corinthians é o segundo colocado do grupo A com 6 pontos, e precisa da vitória para voltar a liderança; já o Audax é o quarto colocado do grupo D com 4 pontos, uma vitória pode colocar o clube na zona de classificação para a próxima fase.

Na rodada passada, a equipe do Audax visitou Araraquara e apenas empatou em 1 a 1. A equipe, que surpreendeu o São Paulo na estreia, ao vencer por 4 a 2, ocupa a quarta posição do Grupo D, com quatro pontos.

Já o Timão conseguiu se recuperar da derrota em casa sofrida para o Santo André. Novamente na Arena Corinthians, o alvinegro recebeu o Novorizontino e venceu com gol magro do zagueiro Pablo,o primeiro dele com a camisa corinthiana.

Com quatro mudanças, Carille define os titulares

O Timão vem com quatro mudanças para a partida de logo mais. O centroavante Jô será poupado devido ao desgaste dos últimos jogo, enquanto Marlone, Fellipe Bastos e Moisés ficarão no banco de reservas.

Com isso, Arana que voltou da seleção Brasileira Sub 20, passa a ser o lateral esquerdo titular. Camacho, Léo Jabá e Kazim são outros que ganharão a oportunidade de começar atuando. A escalação Corinthiana será a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim.

Já o Audax terá força máxima para o confronto, após uma maratona de quatro jogos em apenas nove dias, o clube precisa vencer se quiser sonhar com a classificação para a próxima fase. Confiança é o que não falta para os jogadores.

"É uma honra enfrentar o Corinthians. Tem muita expectativa em cima dessa partida pelos jogos que o Audax fez no ano passado. E nós temos que mostrar que essas viagens que tivemos não vão afetar em nada e dar nosso máximo, porque nós precisamos sair com uma vitória daqui", salientou o jogador Betinho.

Após duelo histórico ano passado, clubes passaram por mudanças

A partida envolve bastantes emoções, já que no último confronto entre as equipes, o Audax eliminou o Corinthians de Tite em plena Arena, após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, o clube de Osasco saiu vencedor nas penalidades, o técnico Carille prefere manter o foco na partida: "Eles fizeram por merecer, teve algumas mudanças nos times, não há rivalidade. Parabéns a eles pelo ano passado, agora é outra competição. Jogo importante", finalizou.

Os times porém, estão bastante diferentes daqueles que protagonizaram um dos melhores jogos do último Paulistão. No Timão, apenas Cássio e Fagner seguem como titulares, já o Audax foi totalmente reformulado desde então.

Uma vitória em Osasco é vista como crucial para ambas as equipes, o Audax luta para voltar a zona de classificação, após vencer o São Paulo na estreia de Ceni, o time não emplacou e só conseguiu um ponto após aquela partida.

Já o Corinthians vive um turbilhão político e conta com a falta de confiança da torcida, que não esteve presente em bom número nos últimos jogos, além disso, uma derrota hoje aumenta bastate a pressão sobre Carille, já que na próxima rodada o time tem o clássico contra o Palmeiras, na Arena Corinthians.