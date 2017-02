Jogo Audax x Corinthians ao vivo agora no Campeonato Paulista (0-0)

Atualiza o conteúdo

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Audax e Corinthians ao vivo pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Já o Corinthians vive um turbilhão político e conta com a falta de confiança da torcida, que não esteve presente em bom número nos últimos jogos, além disso, uma derrota hoje aumenta bastate a pressão sobre Carille, já que na próxima rodada o time tem o clássico contra o Palmeiras, na Arena Corinthians.

Uma vitória em Osasco é vista como crucial para ambas as equipes, o Audax luta para voltar a zona de classificação, após vencer o São Paulo na estreia de Ceni, o time não emplacou e só conseguiu um ponto após aquela partida.

Os times porém, estão bastante diferentes daqueles que protagonizaram um dos melhores jogos do último Paulistão. No Timão, apenas Cássio e Fagner seguem como titulares, já o Audax foi totalmente reformulado desde então.

Audax x Corinthians ao vivo

A partida envolve bastantes emoções, já que no último confronto entre as equipes, o Audax eliminou o Corinthians de Tite em plena Arena, após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, o clube de Osasco saiu vencedor nas penalidades, o técnico Carille prefere manter o foco na partida: "Eles fizeram por merecer, teve algumas mudanças nos times, não há rivalidade. Parabéns a eles pelo ano passado, agora é outra competição. Jogo importante", finalizou.

"É uma honra enfrentar o Corinthians. Tem muita expectativa em cima dessa partida pelos jogos que o Audax fez no ano passado. E nós temos que mostrar que essas viagens que tivemos não vão afetar em nada e dar nosso máximo, porque nós precisamos sair com uma vitória daqui", salientou o jogador Betinho.

Já o Audax terá força máxima para o confronto, após uma maratona de quatro jogos em apenas nove dias, o clube precisa vencer se quiser sonhar com a classificação para a próxima fase. Confiança é o que não falta para os jogadores.

Com isso, Arana que voltou da seleção Brasileira Sub 20, passa a ser o lateral esquerdo titular. Camacho, Léo Jabá e Kazim são outros que ganharão a oportunidade de começar atuando. A escalação Corinthiana será a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim.

O Timão vem com quatro mudanças para a partida, o Centro avante Jô será poupado devido ao desgaste dos últimos jogo, enquanto Marlone, Fellipe Bastos e Moisés ficarão no banco de reservas.

Audax e Corinthians ao vivo se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 17h00, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2017. O Corinthians é o segundo colocado do grupo A com 6 pontos, e precisa da vitória para voltar a liderança; já o Audax é o quarto colocado do grupo D com 4 pontos, uma vitória pode colocar o clube na zona de classificação para a próxima fase.