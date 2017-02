Kazim brilha, Corinthians vence Audax e assume liderança do Grupo A

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, disputada no Prefeito José Liberatti - Osasco, SP. Publico: 6630 pagantes.

Assim como no ano passado, o Corinthians visitou o Audax, em Osasco, e venceu por 1 a 0. Neste sábado, às 17h, os times tiveram de enfrentar um adversário a mais no estádio Prefeito José Liberatti: o forte sol e alta temperatura. Esse fator não impediu Kazim de marcar seu primeiro gol em uma partida oficial - era a estreia do turco como titular.

Com a vitória, a equipe da capital assumiu a liderança do Grupo A e chega a sua segunda vitória seguida, depois do tropeço contra o Santo André em plena Arena Corinthians. Com nove pontos, equipe respira mais sossegado após algumas semanas de incertezas.

Já o Audax segue instável. Depois da impressionante vitória pra cima do São Paulo, na estreia do Paulistão, o time não conseguiu repetir boas atuações e segue na última posição do grupo D, com apenas três pontos. Ainda temos muito torneio pela frente, mas já é bom ficar com alerta ligado.

Sol e gol turco

Os mais de seis mil torcedores presentes no estádio viram uma partida muito boa defensivamente por parte do Corinthians. Bem postado na parte de trás do campo, o Timão não deixou com que o Audax e sua principal característica - troca de passes - criasse perigo ao goleiro Cássio.

Na primeira etapa não houveram muitas chances claras de gols. O Corinthians chegou três vezes a meta defendida por Fernando Alves. Uma logo no começo do jogo, quando Arana cruzou rasteiro e Romero quase marcou no primeiro pau. Jabá, garoto da base que também estreou como titular, teve grande chance em arrancada, mas chutou mal em linha de fundo.

Após apertar a saída de bola do Audax, Camacho atrapalhou o passe que acabou sobrando no pé de Kazim, que, de primeira, bateu no canto esquerdo. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Festa da Fiel presente em grande número em Osasco. O time da casa chegou somente com chutes de longa distancia, mas viu Cássio estar seguro em sua meta. Ainda houve a parada para hidratação por conta do forte calor.

Produção menor e chances perdidas

A volta pro segundo tempo reanimou os jogadores do Audax, que conseguiram aplicar o estilo de jogo proposto por Fernando Diniz. Com mais posse de bola e relaxamento defensivo no setor de meio campo do Corinthians - após a troca de Camacho por Fellipe Bastos - o time de Osasco passou a ter mais oportunidades de gols. Cássio em tarde inspirada, precisou fechar o meta para garantir a vitória. Assim como na primeira etapa, também houve parada para hidratação no segundo tempo.

Além da saída de Camacho, Fábio Carille ainda realizou outras duas trocas: Maycon por Kazim - que saiu com dores no tornozelo - e Marlone por Léo Jaba. As mudanças não mudaram o panorama da partida. Ao fim do último apito, torcedores do Corinthians gritaram "é quarta feira" em referência a partida no meio de semana contra o maior rival Palmeiras, na Arena Corinthians.

O derbi acontecerá em Itaquera, às 21h45 e o Timão não terá nenhum desfalque para partida - tirando Jadson que ainda recupera a melhor forma física. Já o Audax, que está na lanterna do Grupo D, volta a campo para enfrentar o Botafogo fora de casa, no mesmo dia, só que às 19:30.