Em "jogo da vida", Corinthians enfrenta Palmeiras no primeiro Derby do centenário

O Campeonato Paulista chega apenas a sua quinta rodada, mas já promete fortes emoções nesta quarta-feira (22), data que marca o primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras de 2017. A partida, que terá início ás 22h45, será disputada na Arena Corinthians, e marcará o grande centenário de uma das principais rivalidades do país.

Atualmente líder do Grupo A, somando nove pontos, o Corinthians vem construíndo sua campanha em torno de vitórias que não convencem o torcedor - e, talvez, nem os próprios atletas - além da rotina conturbada que vem enfrentando devido a crise administrativa que quase culminou no impeachment do presidente Roberto de Andrade, na última segunda-feira (20).

O Palmeiras, por outro lado, apesar de ocupar a primeira colocação do Grupo C, também com nove pontos, tem tido atuações mais sólidas, especialmente após a derrota para o Ituano ainda na segunda rodada. Desde então, as vitórias com boas margens tem animado o torcedor, que já vinha confiante após a grande campanha do time em 2016 e a manutenção de quase todo o elenco campeão brasileiro no último ano.

Para o primeiro confronto do centenário do Derby Paulista, contabilizado como o 352º da história, Thiago Duarte Peixoto foi o árbitro sorteado pela Federação. Ele será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse. Thiago já teve a oportunidade de trabalhar na própria Arena, em 2015, quando apitou a semifinal do estadual entre as duas equipes. Naquela oportunidade, a partida terminou com um empate em 2 a 2, e nos pênaltis, o Alviverde avançou para a grande final contra o Santos.

Na história, o Palmeiras leva vantagem no número de vitórias contra o arquirrival: segundo levantamento da Folha, foram 125 vitórias do Verdão contra 120 do clube do Parque São Jorge. No mais, 107 encontros entre os dois clubes terminaram sem um vencedor.

Sem Camacho, Carille promove alterações na equipe

Em meio ao turbilhão de problemas que o Corinthians vem enfrentando no âmbito político, ainda sobram muitas dores de cabeça para o técnico Fábio Carille, que tenta garantir que o que acontece fora das quatro linhas não venha causar ainda mais problemas dentro de campo.

Ainda no processo de contrução de sua equipe titular, o treinador já teve sua primeira baixa na equipe que enfrentou o Audax no último sábado. O volante Camacho, que foi um dos destaques do Timão na partida em Osasco, sua primeira oficial entre os eleitos de Carille, foi liberado pelo clube após o falecimento de seu pai, na segunda-feira. A tendência é que sua posição seja ocupada por Fellipe Bastos, ex-dono da posição.

Há também a possibilidade de que o ala esquerdo, Léo Jabá, volte para o banco de reservas. A saída do jovem depende da recuperação total do camisa 8, Marlone, que vinha se tratando devido a dores na coxa esquerda, após a partida contra o Santo André. No ataque, o turco Kazim, responsável pelo gol que decretou a vitória do Alvinegro no último fim de semana, pode ser mais um dos atletas a voltarem para o porto de reservas, dando lugar a Jô.

No mais, seguem fora de combate Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Léo Santos e Jadson, que ainda vem recuperando a forma física após a chegada da China.

Com baixas e retornos, Palmeiras sofre ajustes para o confronto

Depois de perder o camisa 10, Moisés, no último fim de semana lesionado, o Alviverde submeteu o atleta a exames que confirmaram o rompimento dos ligamentos anterior e colateral medial esquerdos, caso que só pode ser solucionado por meio de cirurgia. Sem o meia pelos próximos 6 meses, o centroavante recém-chegado Borja deve ser inscrito no Paulistão para ocupar a vaga.

O substituto de Moisés para o Derby, no entanto, deverá ser o venezuelano Alejandro Guerra. Com a alteração, o Alvinegro perderá cadência, força e qualidade de marcação, mas ganhará em pontos como agilidade, velocidade e poder de fogo na área.

Ainda existem outras opções para ocupar a vaga do meia à disposição do técnico Eduardo Baptista: Felipe Melo, Michel Bastos, Raphael Veiga e Dudu podem ter suas funções alteradas para suprir a ausência do camisa 10, e então um jogador de características semelhantes às suas originais entraria em campo; ou Keno, que tem um estílo de jogo mais compatível.

Já Edu Dracena, que havia sido poupado no último domingo pelo desgaste físico, deve retornar contra o Corinthians, assim como Arouca e Tchê Tchê, que evoluiram no tratamento das respectivas lesões e tem chances de retornar a ação nesta quarta-feira.