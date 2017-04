Carille avalia empate com Inter como melhor jogo do Corinthians fora de casa sob seu comando

Treinador aprovou o comportamento da equipe fora de casa. (Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Fábio Carille, treinador do Corinthians se disse feliz com o empate em 1 a 1 do Timão contra o Internacional. O jogo que ocorreu na noite desta quarta-feira (12) foi válido pela quarta fase da Copa do Brasil, no Estádio Beira Rio.

O Corinthians que apesar de visitante, saiu na frente com o gol do atacante Romero. O Inter empatou com o volante Rodrigo Dourado. O jogo foi bastante intenso, com chances para os dois lados. O Internacional por ser mandante, teve mais posse de bola que o Timão.

Carille comentou sobre a vantagem e seu sentimento após a partida: " Qualquer Vantagem, por miníma que seja em jogo grande é vantagem. Saio feliz. Tenho cobrado para chegarmos melhor na frente, hoje foi melhor que outros jogos. Saio feliz.", afirmou o técnico corinthiano.

O treinador também falou sobre a atuação do Corinthians fora de casa: " Dos jogos fora de casa com certeza esse foi o melhor. Contra o Palmeiras no primeiro tempo 11 contra 11, depois foi superação. O jogo contra o Santos também. E hoje foi a melhor partida do Corinthians comigo jogando fora de casa." explicou Carille.

" A gente sabe que jogar em casa sempre há diferença, o Inter tentou usar a força de sua casa e lá (na Arena Corinthians) vai ser assim, o poder de jogar em Itaquera.Vantagem mínima, não podemos ficar retraídos, para jogar no erro, ímpor nossa força.", disse o comandante da equipe paulista sobre jogar o jogo de volta na Arena Corinthians.

O próximo confronto entre as duas equipes será na próxima semana. Corinthians e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (19), às 21:45 na Arena Corinthians em Itaquera. A equipe paulista garante a classificação com um empate simples, sem gols. O placar de 1 a 1 levará o confronto para as penalidades. O Inter se classifica com qualquer vitória ou empate com mais de dois gols.