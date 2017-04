Jô decide novamente, Corinthians vence São Paulo e abre vantagem nas semifinais do Paulistão

INCIDENCIAS: Semi-final do Campeonato Paulista. Jogo de ida no estádio Morumbi.

O mais aguardado duelo destas semifinais. Mais uma vez, São Paulo e Corinthians jogaram por uma semifinal de Campeonato Paulista (ida) no estádio Morumbi e a torcida única tricolor não gostou nada do que viu. Com um primeiro tempo quase perfeito, o Timão venceu o arquirrival por 2 a 0 e abre boa vantagem para o duelo da volta. Jô e Rodriguinho marcaram.

Com a derrota, o São Paulo agora precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar direto. Se o placar se repetir, a decisão irá para os pênaltis. Vale ressaltar que neste século o Tricolor nunca eliminou o alvinegro num duelo mata-mata.

Já o Corinthians pode perder até por 1 gol de diferença que avança no jogo da volta em sua arena. Se marcar um gol, o São Paulo precisará marcar 4 gols. Em casa, o alvinegro promete segurar a vantagem e ir à decisão.

A próxima partida do São Paulo será o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília) no Mineirão. O Corinthians enfrenta o Internacional também pelo jogo de volta da Copa do Brasil na quarta-feira às 21h45 (horário de Brasília) na Arena Corinthians.

Domínio corinthiano impressiona

O São Paulo esboçou uma pressão inicial contra o Corinthians. Rogério Ceni colocou Cueva no lugar do Cícero em relação ao último jogo. Consequentemente, SP se tornou mais ofensivo e apostava nisso desde o começo do duelo.

Após o abafa inicial, as duas equipes se posicionaram melhor e o São Paulo assumiu a posse de bola, entretanto, sem muita efetividade. O Corinthians defendia bem com superioridade no setor da bola e o Tricolor não tinha aproximação para superar a marcação rival.

Quando o alvinegro tinha a bola, procurava uma transição com velocidade e passes verticais. Assim, saiu o primeiro gol da partida. O Timão trocou passes com velocidade e objetividade. Rodriguinho recebeu pela meia-direita, arrancou com espaço e liberdade e concebeu uma linda assistência para Jô apenas empurrar para o gol na saída de Renan Ribeiro.

O cenário do clássico se manteve, com o Corinthians impressionando taticamente e negando espaços ao rival, que não assustava e ainda sofria na defesa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Rodriguinho acertou um belo chute de média distância para vencer o goleiro rival novamente. São Paulo 0 x 2 Corinthians no fim da primeira etapa.

Tricolor pressiona sem efetivade

O técnico Rogério Ceni sacou Luiz Araújo e colocou Gilberto. A aposta por dois homens de área fez o São Paulo ser mais perigoso, ainda mais com Pratto saindo da área e construindo jogadas, mas várias vezes errando a execução.

O Corinthians retornou a partida com a mesma postura interessante do primeiro tempo. Enquanto o São Paulo se lançava mais ao ataque e cedia muito espaço para o contra-ataque visitante, o alvinegro se manteve tranquilo e assustava no contra-ataque.

Jadson sofreu uma entorse no joelho e saiu de campo para a entrada de Clayton, consequentemente o Corinthians perdeu cadência na partida e ganhou força nos contra-golpes. O time do Morumbi tentava jogadas de profundidade e abusava dos cruzamentos na área sem efetividade.

Mesmo com a ousada alteração de Rogério ao tirar Araruna para a entrada de Thomaz, o time mandante forçava muito as jogadas e pecava no último terço do campo. O Corinthians "cozinhava" a partida e jogava no erro do adversário mostrando que o time tinha plena consciência do que fazer.

Nos lances mais perigosos, Cássio apareceu. Primeiro em arrancada e chute cruzado de Gilberto, obrigando o gigante corinthiano a grande defesa. Pouco depois, um cruzamento rasteiro encontrou Pratto atrasado e o goleiro apenas torceu. Já no fim, Thiago Mendes arriscou de fora e a bola saiu longe. A vantagem corinthiana estava construída e a pressão no rival aumentava.