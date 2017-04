Na Arena Barueri, Corinthians vence e Iranduba perde invencibilidade no Brasileirão Feminino

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, o Cortinhians recebeu o Iranduba-AM nesta terça feira (18), na Arena Barueri. As equipes realizaram um confronto direto na luta pela liderança do Grupo 1. Mandante, o Corinthians é vice lider do grupo, já o Iranduba, lidera a tabela. Corinthians e Iranduba se enfrentaram na última rodada e o Verdão saiu do embate com a vitória e a liderança isolada do grupo. Mas, em casa, a equipe paulista se saiu melhor e garantiu a vitória por 1 a 0.. Com o resultado, o Iranduba perde a invencibilidade na competição, se mantém líder mas agora, empatado com a equipe corinthiana, com 21 pontos.

A partida teve início muito movimentado. Logo antes dos dois minutos, o Corinthians abriu o placar com Monique Pessanha após bela jogada individual. Mandante, a equipe paulista comandou com tranquilidade o primeiro tempo do confronto. Buscando o empate para seguir invicta na competição, as meninas do Iranduba buscavam, na maiori das vezes, jogadas trabalhadas com Gláucia e Djeni, artilheiras da equipe. Mas, tais oportunidades paravam na goleira Letícia, que teve boa atuação.

No segundo tempo, a equipe do Iranduba continuou buscando o empate com a finalidade de seguir 100% na competição. Com mais posse de bola, o Verdão levava perigo à meta defendida por Letícia, até que aos 15 minutos de jogo, um apagão deixou a Arena Barueri às escuras paralisando a partida em onze minutos.

Na volta da paralisação, a equipe corinthiana equilibrou a partida, realizando boas finalizações que levaram perigo ao gol de Rubi. Aos 50 minutos de jogo, o Iranduba voltou a dominar a partida. Com três chances claras de gols, não conseguiu alcançar o feito com Djeni e Kamilla. Nos últimos minutos da partida, a equipe visitante tentava, com bolas alçadas na área chegar ao empate, mas o confronto terminou com a vitória do Corinthians por 1 a 0.

Com o resultado, as equipes encaminham bem a classificação para a próxima fase da competição. O Iranduba, agora sem invencibilidade, segue líder do Grupo A, empatada com a equipe do Corinthians, que perde no primeiro critério de desempate. Na próxima rodada, o Cortinthians receve o Vitória-PE. Também em casa, o Iranduba recebe o Sport visando reencontrar o caminho da vitória.