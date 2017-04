Corinthians recebe Internacional em duelo decisivo na Copa do Brasil

Após empate em 1 a 1 no estádio Beira Rio na última quarta-feira (12) no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil 2017, Corinthians e Internacional voltam a campo nesta quarta-feira (19) pela partida de volta. Desta vez a bola vai rolar a partir das 21h45 na Arena Corinthians, em Itaquera. Romero e Rodrigo Dourado marcaram os gols da primeira partida.

Quem vencer em Itaquera nesta quarta-feira estará classificado para a fase de oitavas de final do Copa do Brasil 2017. Um empate sem gols dará a classificação para o Corinthians, já que o Timão tem a vantagem do primeiro jogo. Somente um novo empate em 1 a 1 levará a partida para disputa de pênaltis. Empate com dois ou mais gols dará a classificação para o Colorado.

Corinthians e Internacional chegam bastante motivados para a partida. Além de toda a rivalidade do confronto, as equipes vêm de vitória nos campeonatos estaduais. Pelo primeiro jogo da semifinal do Paulistão, o Timão venceu o São Paulo fora de casa por 2 a 0. O Inter também se deu bem na primeira partida das semifinais do Gauchão, em casa o Colorado venceu o Caxias por 1 a 0.

Jadson deve voltar ao time do Corinthians

O Corinthians deverá contar com a volta do meia Jadson ao time titular. Jadson sentiu dores no joelho direito logo no início do segundo tempo de jogo contra o São Paulo, no domingo (16). Desde então o atleta vem realizando tratamento de fisioterapia. Jadson também não participou da partida no Beira Rio.

Jadson deve fazer um teste antes do jogo para ver se tem condições de atuar. Caso não possa estar em campo, a tendência é que Fábio Carille, treinado do Timão, mande o atacante Clayton para o jogo. Marquinhos Gabriel também é cotado para a vaga. Os prováveis titulares do Corinthians para o jogo decisivo também foram poupados e apenas realizaram trabalhos na academia.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Arana; Maycon, Gabriel, Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel ou Clayton) e Romero; Jô.

Com lesão no tornozelo, D’Alessandro desfalca o Inter em São Paulo

Para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil o Internacional vai precisar sair para o jogo em Itaquera, afinal o clube empatou com gols em casa no primeiro jogo. A missão do Colorado não será fácil e Antônio Carlos Zago, treinador do time gaúcho, ganhou mais um problema para a partida, a ausência de do meia D’Alessandro.

O capitão Colorado já vinha sentindo dores no tornozelo esquerdo e chegou a ficar de fora da segunda partida das quartas de final do Gauchão. O camisa 10 voltou a sentir dores após o jogo diante do Caxias, no último sábado, pelo Gauchão.

Quatro jogadores disputam a vaga de D’Alessandro. William, Roberson, Valdívia e Seijas. Antônio Carlos Zago gosta de utilizar Roberson quando não pode contar com D’Ale. Zago também no poderá contar com o volante Edenílson (lesionado) e com o lateral direito Carlinhos (suspenso). A novidade deverá ser o volante Felipe Gutiérrez como titular.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; William (Alemão), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Felipe Gutiérrez, Roberson e Nico López; Brenner.

A arbitragem da partida será de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Eduardo de Souza Couto e Michael Correia.