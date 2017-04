Rodriguinho lamenta chances perdidas e eliminação corintiana na Copa do Brasil

Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians

Após empate nos dois jogos e disputa de pênaltis na partida decisiva, o Corinthians acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional. Com duas defesas de Marcelo Lomba e Guilherme Arana perdendo o pênalti decisivo, a equipe paulista acabou ficando de fora das oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos jogadores que desperdiçou o pênalti, que foi defendido pelo goleiro do Inter,

Marquinhos Gabriel diz não temer a pressão da torcida corinthiana diante do resultado: "Eu não temo nada, tenho trabalhado a cada dia. É claro que a gente não gosta da situação, mas em nenhum momento vou desistir, vou continuar trabalhando e eu tenho que certeza que vou dar a volta por cima e tem muita gente que vai ficar do meu lado". Marquinhos Gabriel ainda comentou sobre o que achou da atuação do Corinthians na partida. "Gostaria de ressaltar que nossa equipe fez um belíssimo trabalho, não foi porque a gente perdeu a classificação que tá tudo errado,claro que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Com certeza entre nós a gente confia muito no nosso trabalho".

Ao lado de Jadson e Fagner, Jô completou a lista dos jogadores que converteram o pênalti para o Corinthians. Assim como Marquinhos Gabriel, o atacante também considerou uma boa atuação da equipe corinthiana, apesar do resultado adverso. "O jogo foi bom, foi um jogo bem jogado. O Inter não teve tantas chances, teve algumas normal, que em todo jogo o adversário tem algumas oportunidades, mas a gente teve mais, tivemos muitas chances e pecamos um pouquinho na finalização".

Jô ainda comentou sobre os pênaltis perdidos por Guilherme Arana e Maycon e destacou as boas atuações que os garotos da base vem tendo nas partidas. "É normal, como falei pra eles, aconteceu.A gente tem que agradecer a Deus na vitória e na derrota, são meninos ainda, tem muito o que crescer, difícil nesse momento ficar falando muito na cabeça deles, que tão passando milhões de coisas, melhor deixar pra amanhã, amanhã a gente conversa com mais tranquilidade. Mas acontece,os meninos tão fazendo um bom trabalho, o Arana e o Maycon são jogadores que nos ajudam muito, tem muito a nos ajudar ainda. Então é conversar com eles pra eles erguerem a cabeça, que o ano não acabou ainda".

Um dos principais nomes da equipe no ano, Rodriguinho corroborou o que foi falado por Marquinhos Gabriel e Jô, a respeito da partida. "Foi um grande jogo, na minha opinião a gente mereceu vencer o jogo, tivemos algumas oportunidades, tivemos a chance de matar o jogo. Infelizmente a gente não foi efetivo como foi contra o SP. Mas a equipe criou bastante, tá de parabéns pela entrega. E é aquela coisa, nos pênaltis fica mais difícil a gente conseguir ter o controle do que vai

acontecer e infelizmente a gente saiu derrotado". Rodriguinho ainda comentou sua ausência na lista dos batedores pelo lado do Corinthians. "Falei com o Fábio que se tivesse alguém melhor pra bater, que ele escolhesse quem estivesse melhor e mais confiante e foi isso que aconteceu. Futebol é assim, aquele momento ali é difícil, jogador que estiver mais confiante que vai conseguir bater e bater bem. Infelizmente a gente saiu derrotado, pênalti é assim mesmo".

Por fim, o meia comentou sobre as sequenciais eliminações em casa sofrida pela equipe corinthiana e sobre a importância de se recuperar para o jogo do final de semana. "Realmente é um sentimento muito ruim. A gente trazer as decisões pra dentro de casa e muitas vezes não conseguir sair vitorioso, não ser do jeito que a gente espera. Mas a gente agora tem outro jogo super importante no domingo. Vamos ficar triste sim por essa eliminação, mas a partir de amanhã a gente tem que ta com a cabeça voltada pro domingo, que é muito importante pra gente".

O Corinthians volta a campo no final de semana, diante do São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Depois de vencer por 2 a 0 na casa do adversário, o Corinthians tem a vantagem no jogo de volta. A decisão será novamente na Arena Corinthians, no próximo domingo (23) às 16h. Quem vencer, enfrenta Ponte Preta ou Palmeiras na decisão do Campeonato Estadual 2017.