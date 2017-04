Carille confirma Corinthians e descarta influência de eliminações passadas: "Sem pressão extra"

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A gangorra emocional que vive o Corinthians parece próxima do fim. Depois de iniciar os trabalhos após uma imponente vitória em pleno Morumbi contra o São Paulo, o Timão não manteve o embalo e foi eliminado em casa para o Internacional pela Copa do Brasil 2017.

A sexta eliminação em Itaquera trouxe problemas para Fábio Carille, mas o comandante corinthiano crê que seu time se recuperou bem e não enxerga nenhum elemento extra que possa complicar a vantagem construída na ida da semifinal do Paulistão.

"Temos eliminações em casa sim, mas temos classificações também. Temos uma vantagem, que foi construída jogando bem. Fomos eliminados nos pênaltis, mas temos de ter confiança, fazer um jogo bom dentro de casa. Não tem essa de pressão extra. Não posso trazer isso para os jogadores. Apenas a responsabilidade de fazer um bom jogo".

Carille revelou o time que enfrenta o São Paulo, domingo (23), na Arena Corinthians. A equipe será a mesma que enfrentou o próprio tricolor e que empatou com Inter.

"Muito provável que a equipe seja a mesma dos últimos dois jogos, a não ser que tenha algo. Minha maior preocupação foi de domingo para quarta, mas agora diminuiu um pouco".

Com isso, o provável Corinthians deverá ter Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo, Arana; Gabriel, Maycon; Jádson, Rodriguinho, Romero; Jô. Para esse duelo, todos os ingressos foram vendidos e teremos quebra de recorde em 2017. Bem provável que passe dos 44 mil torcedores. Um mosaico foi preparado pela diretoria.

Com a vantagem de 2 a 0 no placar, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença que avança de fase. Não tem gol fora de casa e o Timão ainda conta com a vantagem do rival nunca ter vencido em Itaquera e é um dos adversários que mais sofreram na nova casa corinthiana.

Maior campeão estadual, o Corinthians quer voltar à uma final que não disputa desde 2013, quando venceu o Santos. Na época, o time campeão mundial tinha Tite no banco e um elenco estelar, com Guerrero, Pato, Paulinho, Sheik e Renato Augusto.