Em clássico nervoso, Corinthians elimina São Paulo e está na final do Paulistão

Neste domingo, 23 de abril de 2017, o Campeonato Paulista 2017 conheceu seu outro finalista. No dia de São Jorge, Corinthians e São Paulo duelaram com pressões diferentes, mas o empate por 1 a 1, com gols de Jô pelo alvinegro e Lucas Pratto pelo tricolor, carimbou a vaga e o favoritismo ao time apadrinhado pelo Santo Guerreiro. No primeiro jogo ,o resultado foi 2 a 0 para o Timão e assim garantindo vantagem para esta partida da volta.

Ambas as equipes entraram em campo com o peso de uma eliminação, porém em cenários diferentes: o São Paulo, eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, jogou bem e conseguiu marcar 2 gols contra a celeste. Saiu assim fortalecido mesmo com a eliminação. Já o Corinthians, eliminado pelo Internacional, não foi efetivo o jogo todo. Após abrir o placar, o alvinegro esperou a equipe colorada até sofrer o empate. Quis sair para marcar outro tento e se contentou com penalidades máximas. Foi eliminado.

Tricolor domina primeiro tempo, mas leva um balde de água fria

A primeira etapa foi toda do time do Morumbi. A equipe de Rogério Ceni insistiu demais nos cruzamentos, um número alto de escanteios e sempre tentando o gol na zaga corinthiana pela bola aérea. Jogadas sempre passando pelo pé do camisa 10, Cueva, além de buscar o argentino Pratto e do artilheiro Gilberto. Foram 37 cruzamentos errados e somente cinco certos. Os donos da casa pouco arriscaram, porém nas poucas vezes deu perigo.

Sempre letal, o Corinthians mostrou o porquê em sido insistente em seu jogo reativo. Numa rápida escapada com trocas de passes certas, Romero saiu na cara do gol e bateu cruzado. Renan tocou na bola e mandou no pé da trave, incendiando a Arena.

Aos 46 minutos, Jô abriu o placar após cruzamento de Jadson em bola parada, pelo lado esquerdo. O tento do centroavante foi muito questionado por conta da posição do mesmo e se estava ou não regular. O fim do primeiro tempo foi de muita revolta são paulina, muita crítica à arbitragem e a volta para o segundo tempo foi de cabeça quente.

Segundo tempo de clima quente e empate para os visitantes

A volta para o campo por conta do que aconteceu no primeiro tempo deixou a equipe de Rogério Ceni nervosa e assim colocou a equipe de Fábio Carille nisso, aumentando assim o índice de faltas. O jogo ficou mais equilibrado no meio campo, tendo assim poucas chances de ambos os lados.

Os dois times erravam demais e o duelo ficou feio. Todo ofensivo, o São Paulo novamente sofria na criação e sem movimentação. Para sua sorte, o alvinegro tinha enormes espaços para o contra-ataque, mas pecava nos passes errados e acabava o ritmo ofensivo. Erros de passes são um problema para o time do Carille.

A oportunidade do empate saiu dos pés de Pratto. Thiago Mendes fez lançamento para o argentino, que ganhou de Balbuena e Pablo e assim anotou o empate, faltando seis minutos para o término do jogo. O gol colocou aquele gosto estranho ao torcedor corinthiano.

Após o gol, o meia Thiago Mendes foi expulso por conta de uma entrada em Léo Jabá, levando assim o segundo cartão amarelo. A expulsão praticamente quebrou as esperanças tricolores de um milagre.

O retorno aos gramados para ambas as equipes será o seguinte: o Corinthians volta à ação no dia 30 de abril, para o primeiro jogo contra a Ponte Preta, reeditando a final histórica de 1977. O jogo é em Campinas. A volta acontece dia 7 de maio, na Arena Corinthians. Pela Sul-Americana o jogo será dia 10 de maio, com vantagem corinthiana.

O tricolor ficará um bom tempo sem atuar. O próximo duelo será pela Sul-americana, valendo vaga para a próxima fase, contra o Defensa y Justicia, dia 11 de maio e pelo Brasileirão dia 14 contra o Cruzeiro.