Federação confirma datas e horários das finais do Paulistão 2017

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

No fim da manhã desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou as datas, horários e sedes das duas partidas da grande final do Paulistão 2017. Em reunião com os presidentes das duas equipes, a organizadora do estadual confirmou que Ponte Preta e Corinthians mandarão seus jogos em seus estádios.

Os dois próximos domingos serão os dias das finais. A primeira, no dia 30 de abril, às 16h no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A volta será no dia 07 de maio, também às 16h, na Arena Corinthians. Novamente não teremos o gol fora de casa como forma de desempate.

Datas das finais:



30/04 - Moisés Lucarelli (16h)

07/05 - Arena Corinthians (16h)

Histórica decisão

Corinthians e Ponte reeditam a final do Paulistão 38 anos depois. Em 1979, as duas equipes se enfrentaram em três jogos e o Timão ficou com a conquista. Mas a decisão que realmente marcou foi em 1977.

40 anos atrás, a final entre Corinthians e Ponte Preta era mais uma tentativa do alvinegro paulistano para quebrar o jejum de títulos. No primeiro duelo, Palhinha marcou nem ele sabe como, mas no segundo jogo, a Macaca venceu e obrigou o terceiro jogo.

E durante essas duas próximas semanas que cercam as finais de 2017 renovarão as memórias da noite do dia 13 de outubro de 1977. Num ano especial, numa data especial, o destino remarcou o duelo entre os alvinegros para decidirem mais um título. A final do Paulistão promete muitas emoções, saudades e memórias.